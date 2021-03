Le coach de Microsoft PowerPoint vous permettra de préparer vos présentations partout

by

J’ai souvent fait des erreurs de présentation parce que je ne m’étais pas assez entraîné ou que j’étais nerveux. Aujourd’hui, Microsoft semble vouloir aider des gens comme moi. Après avoir été publié pour PowerPoint pour le web en 2019, PowerPoint Presenter Coach de Microsoft est maintenant disponible sur Windows, Mac, iOS et Android.

En tirant parti de l’IA, Presenter Coach peut aider quiconque à améliorer ses compétences en matière de présentation et à devenir un meilleur orateur public. Cela signifie que, que vous travailliez à domicile ou que vous soyez déjà de retour au bureau, vous pouvez utiliser l’outil de Microsoft pour vous entraîner et améliorer vos présentations.

Presenter Coach fournit aux utilisateurs un retour d’information sur leur rythme, leur ton monocorde, l’utilisation de mots de liaison, une mauvaise grammaire, un manque d’originalité et plus encore pendant qu’ils répètent leurs présentations. Il peut même détecter les phrases sensibles, comme les jurons, pour vous rappeler d’éviter de les utiliser pendant vos présentations.

À la fin de chaque répétition, Presenter Coach crée un rapport de synthèse qui met en évidence les éléments clés du retour d’information afin d’aider les utilisateurs à devenir des présentateurs plus efficaces et plus sûrs d’eux.

En plus de rendre PowerPoint Presenter Coach disponible sur un plus grand nombre de plateformes, Microsoft a également élargi les types de commentaires que le service fournit pour aider les utilisateurs à améliorer leurs présentations.

Surveillez votre langage et vos gestes

Comme une grande partie de la communication est non verbale, le géant des logiciels a introduit une nouvelle fonctionnalité dans Presenter Coach qui utilise votre webcam pour vous donner un retour sur votre langage corporel. Cette fonction sera également lancée avec un retour d’information dans le rapport de synthèse pour indiquer aux utilisateurs dans quelle mesure leur public serait capable de les voir (Vue claire), s’ils étaient trop loin ou trop près de la caméra (Distance) et s’ils faisaient face à la caméra (Contact visuel).

Le langage répétitif peut également être un gros problème lors d’une présentation. C’est pourquoi Presenter Coach peut désormais aider les utilisateurs à identifier les mots et les phrases qu’ils ont tendance à utiliser de manière excessive afin de maintenir l’attention de leur public tout au long de leurs présentations. Microsoft fournira également aux utilisateurs une liste de synonymes pour les aider à éviter le langage répétitif.

Enfin, Presenter Coach peut désormais conseiller les utilisateurs sur la prononciation correcte des mots prononcés lors de leurs répétitions. Lorsque l’outil remarque qu’un utilisateur a mal prononcé un mot, il affiche le ou les mots en question et propose un exercice pour apprendre à les prononcer correctement.

Disponible pour tous

Quel que soit le niveau de vos compétences en matière d’art oratoire, Presenter Coach peut être un outil utile pour quiconque souhaite améliorer son discours et faire des présentations plus captivantes. La fonction de coach assistée par l’IA est déjà disponible sur toutes les applications PowerPoint, et vous n’avez même pas besoin d’un abonnement à Office 365 pour l’utiliser. Si vous devez faire des présentations fréquemment, cet outil vous aidera à affiner vos compétences, même si vous n’avez pas d’amis ou de famille autour de vous pour vous entraîner.