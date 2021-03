OPPO va probablement lancer un smartphone pliable au second trimestre

2021 serait-elle enfin l’année des smartphones pliables ? Il semble que oui. En effet, nous avons récemment entendu que près de 3 entreprises, qui n’ont pas encore de smartphones pliables sur le marché, pourraient lancer leurs premiers modèles dans quelques mois seulement.

Le monde des smartphones pliables ne cesse de croître, et le dernier constructeur important à rejoindre la fête n’est autre que OPPO. Alors que la société est restée jusqu’à présent très discrète sur un tel appareil, une fuite provenant de Weibo indique qu’un smartphone pliable OPPO est plus proche que prévu.

L’informateur précise que le lancement pourrait avoir lieu au cours du 2e trimestre de l’année, et donc en théorie, une annonce officielle devrait être faite d’ici la fin du mois de juin. En effet, la source mentionne que « le premier nouvel écran pliable de Green Factory devrait être lancé au deuxième trimestre ». La source fait évidemment référence à OPPO en tant que « Green Factory », et « Q2 » fait référence aux mois d’avril, mai ou juin.

#DigitalChatStation

Green Factory’s first new folding screen is expected to debut on Q2, which is much more interesting than tonight’s exploration version…😎 — Digital Chat Station (@chat_station) March 11, 2021

Bien sûr, aucun détail n’est disponible pour le moment, mais voir OPPO rejoindre la frénésie des smartphones pliables n’est pas nécessairement surprenant.

Le rapport susmentionné mentionnait également que Xiaomi et Google sortiraient leurs premiers smartphones pliables en 2021 — nous avons récemment entendu parler du facteur de forme du Xiaomi Fold, et séparément de l’existence du Pixel Fold, donc l’année pourrait être chargée pour les fans de ce type de smartphone.

Samsung reste le leader des appareils pliables

Samsung elle-même a poussé fort pour les pliables, et la société sud-coréenne a déjà teasé de nouveaux appareils qui pourraient apporter ce facteur de forme à des prix plus bas. En d’autres termes, Samsung veut que les smartphones pliables deviennent plus grand public, et 2021 est l’année qui pourrait rendre tout cela possible.

« Fidèles à notre héritage de pionniers de la technologie mobile, nous élargirons notre portefeuille de produits pliables, afin d’abaisser le seuil d’accès à cette catégorie révolutionnaire. Et bien que nous soyons déjà connus pour nos appareils photo avant-gardistes, nous ne cesserons jamais d’essayer de nous dépasser. Je ne saurais donc trop vous conseiller de rester à l’affût des capacités super-intelligentes en matière de photos et de vidéos de qualité professionnelle en 2021. Nous avons également prêté attention aux facettes les plus populaires de l’expérience Galaxy Note et nous sommes ravis d’ajouter certaines de ses caractéristiques les plus appréciées à d’autres appareils de notre gamme », a déclaré fin 2020 TM Roh, président et responsable de la division Communications mobiles de Samsung Electronics.

Les nouveaux appareils pliables de Samsung devraient également être là dans quelques mois seulement.