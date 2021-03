Les clichés du Huawei P50 montrent l’énorme caméra à l’arrière

Apparemment, Huawei se prépare à sortir ses smartphones phares pour 2021 — les Huawei P50 et P50 Pro – et une paire de fuites provenant de Onleaks nous montre à quoi nous attendre. Si récemment nous avons vu des rendus du Huawei P50 Pro, et ce qui semble être le plus gros bloc de caméra sur un smartphone, vous n’aurez peut-être pas à vous ruiner sur le modèle « Pro » pour les avoir.

En effet, le Huawei P50 standard a maintenant fuité, et la conception de la caméra semble la même. Le design du module de la caméra vous saute aux yeux tout de suite, en raison de sa taille et de sa forme, qui rompt avec la tendance actuelle des modules carrés. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, on ne peut l’ignorer.

Et les autres ? Le Huawei P50 Pro sera probablement le fleuron de cette gamme, à moins qu’il existe une version Pro+. Les fuites suggèrent qu’il aura un écran poinçonné de 6,6 pouces avec une unique caméra frontale, qui se fond dans un châssis métallique, donnant l’illusion d’un écran presque plein écran. À l’arrière, Huawei a vraisemblablement envie de pousser très loin les prouesses en matière de photo, mais le rendu obscurcit le nombre précis de lentilles. Ce que nous voyons, ce sont deux grands ovales, ce qui est une forme unique et distincte pour un bloc de caméra à une époque où les smartphones de Google, OPPO et Apple ont tous des modules carrés analogues.

Le même look est répété pour le P50. Les fuites indiquent que le Huawei P50 aura un écran plus petit et plus compact de 6,1 pouces tout en gardant la même disposition de la caméra arrière. Les biseaux pourraient être plus épais en raison d’un écran plat, et la fuite montre une seule caméra à l’avant. Il est probable que le boîtier soit en verre et en métal, contrairement au Galaxy S21 de Samsung, qui est en plastique. Le smartphone mesurerait 156,7 x 74 x 8,3 mm, passant à 10,6 mm au niveau de la bosse de la caméra arrière.

Les deux smartphones devraient être équipés d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et de doubles haut-parleurs.

L’AppGallery

Huawei a mis le paquet pour rendre ses smartphones distinctifs, et la fuite du P50 montre que la tendance pourrait se poursuivre, l’aidant à se démarquer alors qu’il reste coupé de l’écosystème Google, en raison des restrictions qui lui sont imposées par le gouvernement américain. Lorsque le Huawei P50 et le P50 Pro seront commercialisés, ils utiliseront l’AppGallery de Huawei, qui a connu une croissance au cours de l’année dernière, mais qui n’est pas encore un concurrent complet de Google Play. On dit également que la société va lancer HarmonyOS sur ces smartphones, au moins en Chine.

La gamme de smartphones P50 de Huawei n’est toujours pas officielle, et les fuites peuvent ne pas représenter la version finale du smartphone, alors prenez ces rendus avec des pincettes pour le moment. De plus, il n’y a pas non de date de sortie officielle pour le smartphone, mais le P40 a été annoncé à la fin du mois de mars de l’année dernière à titre de référence.