Google Maps facilite la correction des erreurs et le partage des photos

S’il s’agit d’un changement temporaire, l’éditeur de routes de bureau peut également fournir des détails supplémentaires. Par exemple, vous pouvez ajouter les dates de fermeture et de réouverture de la route, ainsi que les raisons de la fermeture et l’itinéraire. Google précise qu’elle examinera toutes les modifications avant qu’elles ne soient répercutées sur la carte publique, afin de s’assurer de leur exactitude.

Les avis sur les points d’intérêt et les entreprises font depuis longtemps partie de Google Maps, et les évaluateurs ont pu ajouter leurs propres photos dans ce cadre. Cette nouvelle fonctionnalité facilitera le processus d’ajout d’une photo, puisque vous n’aurez pas à ajouter un avis complet et une évaluation.

Google Maps se dote de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs d’ajouter des connaissances locales et de corriger des erreurs, tout en s’efforçant de développer les avis et de corriger les routes manquantes ou détournées. Un nouveau type de contenu sera ajouté à Google Maps au cours des prochaines semaines, les mises à jour de photos rejoignant les avis plutôt que de les remplacer .