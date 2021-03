La Build 2021 de Microsoft aura lieu du 25 au 27 mai, en ligne évidemment

2020 a forcé toutes les entreprises à déplacer leurs événements vers une version numérique, permettant ainsi aux personnes du monde entier de regarder leurs annonces depuis le confort et la sécurité de leurs propres maisons. Et, il semble que 2021 ne sera pas trop différent.

La question de la santé mondiale étant loin d’être terminée, Microsoft se prépare maintenant à une nouvelle série d’événements qui se dérouleront en ligne.

Selon une vidéo publiée par WalkingCat, Microsoft organiserait le prochain événement Build du 25 au 27 mai, et une fois de plus, le tout se déroulerait numériquement.

La Build est l’événement phare du géant du logiciel basé à Redmond, et les années précédentes, il a été utilisé pour plusieurs grandes annonces, y compris les nouvelles fonctionnalités de Windows 10 et d’autres versions. L’édition 2021 devrait suivre la même approche, mais nous assisterons tous aux annonces en ligne pour les mêmes raisons.

L’édition d’automne de la Microsoft Ignite devrait avoir lieu les 13 et 14 octobre, ce qui signifie que l’ensemble de la manifestation a été réduit à deux jours au lieu de cinq. Cela signifie très probablement que Microsoft se prépare à une version numérique de l’événement, ce qui, pour être tout à fait honnête, est en fait décevant, car cela signifie que l’entreprise ne s’attend pas à ce que les choses reviennent à la normale d’ici octobre.

yeah,32 days are more reasonable for BUILD when MSFT have a new version of Windows to launch.

(j/k, these are likely just placeholders🙃) pic.twitter.com/XSaIvQRiAT

— WalkingCat (@_h0x0d_) March 10, 2021