Freebuds 4i : les nouveaux écouteurs sans fil de Huawei abordables

Les écouteurs sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 10 mm, qui, selon Huawei, offrent des basses « puissantes », avec une scène sonore globale adaptée à la fréquence de la musique pop. Selon Huawei, « les écouteurs adoptent aussi le diaphragme en compose polymère “PEEK+PU” flexible et puissant pour une sensibilité élevée et une réponse dynamique riche, permettant aux utilisateurs d’entendre plus de détails dans leur musique. En même temps, la structure de réduction du bruit du vent garantit la cohérence des effets sonores pour les rendre agréables à écouter ».

L’autonomie estimée est de 7,5 heures pour les écouteurs eux-mêmes , et de 10 heures lorsque la fonction ANC est désactivée, ce qui est bien plus long que les AirPods Pro. Le boîtier de charge est moins impressionnant, portant l’autonomie maximale à 22 heures — ce qui signifie qu’il ne peut offrir que 14,5 heures de lecture au mieux. C’est bien inférieur à la plupart des écouteurs sans fil du marché, même si nous hésitons à être trop critiques à l’égard des écouteurs à ce bas prix.

Les Huawei FreeBuds 4i ressemblent beaucoup aux AirPods Pro avec des tiges d’oreille assez longues et des embouts en silicone, bien qu’ils soient disponibles en finition Blanc (Ceramic White) et Noir (Carbon Crystal Black), ainsi qu’en rouge (Honey Red).

Huawei est peut-être plus connue pour ses smartphones, mais la société technologique chinoise se fait rapidement un nom dans le monde des casques et des écouteurs sans fil, offrant souvent des alternatives moins chères aux meilleurs casques du marché.