Comment regarder l’annonce du OPPO Find X3 en direct ?

OPPO va présenter sa série de smartphones Find X3 dans quelques minutes. Nous nous attendons à voir un flagship « Pro » alimenté par une puce Snapdragon 888, et peut-être deux ou trois membres de standing inférieur. Ainsi, bientôt, le panthéon des flagships de 2021 aura un appareil Find X3, aux côtés du Galaxy S21 de Samsung ou encore le Xiaomi Mi 11.

L’événement est prévu à 12 h 30, heure française, et sera diffusé sur YouTube. Et, vous pouvez le regarder directement ci-dessous :

L’événement est également susceptible d’être la scène pour les débuts du Find X3 Lite et du Find X3 Neo, et nous pourrions même apercevoir le Find X3.

Les OPPO Find X3 et X3 Pro seront probablement des rivaux proches des OnePlus 9 et 9 Pro lorsqu’ils seront lancés, donc cela vaut vraiment la peine de s’y intéresser si vous êtes un fan de smartphones.

Gros focus sur le Find X3 Pro

Le OPPO Find X3 Pro devrait arriver avec un nouvel écran LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui va de 5 Hz à 120 Hz. Cet écran aurait une résolution Quad HD+ et une profondeur de couleur de 10 bits et devrait être l’un des plus impressionnants du marché. L’arrière du Find X3 Pro est également intrigant — nous nous attendons à un couple de capteurs de 50 mégapixels — avec la caméra ultra-large correspondant à la résolution de la caméra principale. De plus, le design du panneau arrière ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Installez-vous confortablement, et rendez-vous sur le blog pour découvrir ces smartphones dans quelques minutes.