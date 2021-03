La caméra frontale du Pixel 6 de Google va offrir un support de la 4K

Le dernier lot d’informations ayant fait l’objet d’une fuite concernant le prochain smartphone Pixel de Google suggère un grand changement. Mais, ce n’est pas un changement dans l’apparence du smartphone, ou son comportement, ou l’autonomie.

Le changement vient dans la capacité du Pixel 6 à capturer des vidéos de haute qualité de la caméra frontale. Ce Pixel 6, comme nommé faute d’un nom plus officiel, semble fonctionner avec la capacité de capturer des vidéos 4K en façade.

Les dernières données proviennent de 9to5Google qui s’est plongé dans la dernière version de l’application Google Camera. Il s’agit de l’application officielle de caméra qui est généralement livrée aux smartphones Pixel de Google. Dans le code source de cette application, on peut trouver des mentions de l’emplacement et de la taille des caméras frontales sur les plus récents smartphones Pixel.

Les fuites suggèrent qu’au moins deux smartphones seront lancés dans la gamme Pixel de Google cette année.

L’un sera probablement le Pixel 5a, l’autre le Pixel 6. Les deux appareils sont pressentis pour avoir un écran poinçonné afin de loger la caméra frontale, avec un trou centré en haut de l’écran au lieu d’être justifié à gauche. Si vous vous êtes habitué à la caméra située en haut à gauche de votre écran avec les Pixel 4a et 5, il est temps de changer !

Pas pour le Pixel 5a

Il semblerait que le Pixel 6, et pas nécessairement le Pixel 5a, aura potentiellement la capacité d’enregistrer des vidéos en résolution 4K. L’indice provient de l’analyse de 9to5Google de l’application Google Camera, où ils ont trouvé la restriction 1080p levée du code de la caméra frontale pour le futur Pixel.

Comme cette restriction n’existe pas pour la caméra arrière, elle est libre de capturer des vidéos 4K. On suppose qu’une combinaison de ce changement de code et des capacités toujours améliorées des caméras de smartphones en général signifie que nous verrons une configuration de caméra frontale bien améliorée sur le Pixel 6 cette année.