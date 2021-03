La nouvelle TicWatch Pro S de Mobvoi semble être une montre connectée dépassée

Après la TicWatch Pro 3, Mobvoi a annoncé la TicWatch Pro S, une montre connectée qui reprend certaines des caractéristiques de la TicWatch, comme le « double écran » qui superpose un écran LCD toujours allumé à un écran AMOLED pour une plus grande autonomie, et certaines applications de santé personnalisées, pour un prix légèrement plus abordable de 259,99 euros.

En outre, la nouvelle TicWatch Pro S a une capacité de stockage deux fois plus importante pour stocker davantage de chansons, d’applications et de données. Mais, les anciens éléments internes de l’appareil pourraient ne pas le rendre aussi appétissant.

Le TicWatch Pro S coûte 40 dollars de moins que la Pro 3, mais ce prix s’accompagnent de compromis assez importants. Tout d’abord, un vieux processeur. Comme vu avec la TicWatch Pro 3, plus chère, elle est équipée du Snapdragon Wear 4100 qui apporte davantage de puissance de traitement et une meilleure efficacité de la batterie pour résoudre certains problèmes de longue date liés à l’usure du système d’exploitation. Mais, la TicWatch Pro S se contente d’un vieux Snapdragon Wear 2100, un processeur qui fait des ravages dans les appareils Wear OS depuis au moins 2016.

Et si la TicWatch Pro S est en fait légèrement plus épaisse que la Pro 3 (12,6 mm contre 12,2 mm) et à peine plus large (45 mm de large contre 47 mm), elle est également équipée d’une batterie plus petite. Par rapport à la batterie de 577 mAh de la Pro 3, la Pro S n’a que 415 mAh de réserve. Dans d’autres circonstances, la différence pourrait être négligeable, mais lorsque l’autonomie est un domaine qui doit être amélioré pour la plupart des montres Wear OS, il ne faut pas l’ignorer.

Le mode Always on Display de la TicWatch Pro S est soignée et pourrait offrir une plus grande autonomie que votre appareil Wear OS traditionnel, mais si l’intérieur d’une montre Wear OS datant de cinq ans auparavant l’alimente, cela pourrait valoir la peine de faire une pause et de reconsidérer combien ces 40 dollars supplémentaires vous rapportent.

On peut s’interroger sur l’autonomie

Le TicWatch Pro S a une capacité de stockage deux fois supérieure à celle de sa prédécesseur (4 Go à 8 Go) et bénéficie du suivi de la condition physique TicExercise 3.0 de Mobvoi, avec une interface utilisateur améliorée, un compteur de tours et un suivi de la Vo2 Max. Le suivi du sommeil a également été amélioré avec TicSleep 2.0, qui ajoute des rapports hebdomadaires et des conseils pour améliorer le sommeil — mais le plus utile est peut-être que vous pouvez le garder allumé pendant que le mode d’économie de batterie de la smartwatch est actif.

Il existe également d’autres applications de la marque Tic, comme TicBreathe pour surveiller le rythme cardiaque et suggérer des exercices de respiration lorsqu’il détecte un stress, ainsi que TicHearing pour surveiller le volume ambiant et vous avertir s’il y a un bruit dangereux à l’extérieur.

La TicWatch Pro S est disponible dès aujourd’hui en Europe pour 259,99 euros sur le site de Mobvoi et sur Amazon.