Chrome Labs, Google simplifie les tests de fonctionnalités expérimentales

Google permet aux utilisateurs de Chrome d’essayer plus facilement les prochaines fonctionnalités et de partager leurs commentaires sans avoir à accéder à la page de flags de Chrome. Dans la dernière version Canary de Chrome 91, le géant du logiciel a ajouté une icône en forme de gobelet facile à utiliser à côté de la barre d’adresse.

En effet, Google vient de prendre une poignée de fonctionnalités expérimentales du navigateur Chrome et de les regrouper sous un même nom, « Chrome Labs », qui prend la forme d’un gobelet de laboratoire scientifique situé en haut à droite du navigateur, près de vos extensions.

Repéré par 9to5Google, Alex Ainslie, responsable du design de Google Chrome, a mis en avant cette fonctionnalité sur Twitter. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’icône du gobelet vous montre les expériences actuelles de l’équipe de développement de Chrome. Vous pouvez alors rapidement activer ou désactiver des fonctionnalités et envoyer des commentaires en fonction de votre expérience.

It may take while to appear for everyone—in the meantime, flipping this flag should help: chrome://flags/#chrome-labs

—Alex Ainslie (@alexainslie) March 5, 2021