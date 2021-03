Google Stadia pourraient bientôt fonctionner sur Xbox

Vous avez déjà pensé à jouer à des jeux Stadia sur votre Xbox Series X ? Non ? Eh bien, le service de streaming Stadia de Google pourrait bientôt être accessible sur les Xbox Series X et Xbox Series S depuis le navigateur Edge des consoles, qui sera bientôt mis à niveau avec la version Chromium.

Les testeurs du groupe Alpha Skip-Ahead de la Xbox peuvent désormais accéder à cette version nettement supérieure de Edge, et bien qu’il ne prend pas encore totalement en charge la souris et le clavier, il s’agit toujours d’un navigateur bien plus performant que la version qu’il remplace. Mais, les utilisateurs ont rapidement découvert que le site Web de Stadia fonctionnait comme prévu. Cela peut sembler étrange de tester, étant donné que Stadia est censé être une alternative aux consoles.

L’un des avantages de la mise à jour de Edge vers la version basée sur Chromium sur Xbox est que vous pourrez jouer à Google Stadia par son intermédiaire. Cependant, il faut savoir que Microsoft est déjà en train de rendre son propre service de streaming de jeux sur le cloud beaucoup plus tentant.

Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate ont accès aux jeux sur le cloud sur les appareils Android, et le service sera bientôt disponible pour les PC et les iPhone sous Windows 10 grâce à la prise en charge du navigateur. Cela signifie que vous pourrez bientôt jouer au service de jeux sur le cloud de Microsoft sur Xbox — Cloud gaming — depuis la nouvelle version de Edge dès qu’elle sera disponible.

Bien sûr, l’un des grands avantages de jouer sur Stadia est que les jeux tourneront à une résolution supérieure à 720p, qui est la résolution maximale du service de streaming Xbox à l’heure actuelle. Microsoft aurait testé le streaming en 1080p, mais Google Stadia a la possibilité d’offrir une résolution 4K pour certains titres, à condition de payer pour l’offre Stadia Pro. Cela va permettre aux propriétaires de Xbox, qui sont également membres de la plateforme de jeux en ligne de Google, de vivre des expériences de jeu très intéressantes. En gros, cela fait de la Xbox un guichet unique pour tous les jeux que vous pouvez désirer.

Un petit catalogue

Mais là où Stadia souffre vraiment, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’acheter des jeux séparément avec le Xbox Cloud Gaming de Microsoft, et la bibliothèque proposée est sans doute plus attrayante que celle que vous trouverez sur le service de Google. Un certain nombre de jeux ont également été mis à jour pour prendre en charge les commandes sur un écran tactile, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de connecter une manette Xbox en Bluetooth pour jouer.

Microsoft n’invite pas seulement les gens à essayer le nouveau navigateur sur les nouvelles Xbox Series X et Series S. Il invite également les utilisateurs qui possèdent les consoles Xbox One. En effet, ces derniers recevront la nouvelle version du navigateur dans un proche avenir. Cela représente une opportunité intéressante pour ceux qui possèdent l’ancienne génération de la Xbox One. Les utilisateurs pourraient désormais charger une version Stadia du jeu sur leur Xbox One et jouer de cette manière.