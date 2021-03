Nothing tease la conception de ses véritables écouteurs sans fil

L’importance que la nouvelle entreprise de technologie du co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, Nothing, accorde au design est assez évidente depuis le début. Cela a été confirmé lorsque Nothing a annoncé un partenariat approfondi avec Teenage Engineering, une société qui partage la même ambition.

Et maintenant, Nothing a partagé ses principes de design avant le lancement de ses produits pour communiquer sur la façon dont elle aborde l’aspect et le toucher de ses produits. En plus d’une déclaration formulée sur les principes que vise Nothing, il a également partagé un visuel de ce qui ressemble à un écouteur.

En effet, Carl Pei vient de lever le voile sur le Concept 1. Il s’agit d’un rendu montrant la conception que Nothing utilisera dans ses futurs véritables écouteurs sans fil, son premier produit dont la sortie est prévue pour cet été. Il a été conçu par Tom Howard, le directeur de la conception de la société, qui est également vice-directeur de la conception chez Teenage Engineering. Nothing précise que le Concept 1 a pour « mission de supprimer les barrières entre la technologie et les gens pour créer un avenir numérique sans faille ».

À long terme, il veut créer une technologie avancée qui s’intègre de manière transparente dans la vie des gens, qui ressemble à « Nothing » et qui est pourtant partout. Elle veut créer des gadgets sans écran, sans dispositif dédié, juste une technologie à peine perceptible qui « donne à chacun le pouvoir d’être plus humain ».

À court ou moyen terme, elle veut commencer par les catégories de produits existantes et les transformer dans sa propre esthétique. Et le Concept 1 et la première vague de produits de Nothing partageront un élément de design analogue.

Un simple concept

Pour brouiller les pistes, le Concept 1 n’est pas quelque chose que Nothing prévoit de sortir et de vendre. Il n’est même pas clair s’il existe en tant que dispositif physique. Le châssis transparent de l’appareil incarne apparemment un lien plus étroit avec les gens. Nothing mentionne qu’elle veut éliminer tout le marquage inutile en surface, pour se concentrer uniquement sur ce qui apporte une véritable valeur ajoutée à l’expérience utilisateur. Elle s’est concentrée autant sur ce qu’il faut enlever d’un produit que sur ce qu’elle peut y ajouter pour qu’il soit le plus léger possible.

De la manière dont Nothing le décrit, le Concept 1 incarne les trois éléments qui guideront sa philosophie de conception : l’apesanteur, l’absence d’effort et l’intemporalité. C’est beaucoup de jargon de design dénué de sens à l’approche de l’été. Pourquoi teaser un concept de design pour des écouteurs sans fil qui seront disponibles dans quelques mois seulement ?