La série de smartphones OnePlus 9 sera livrée avec un chargeur dans la boîte

Suite à de précédents rapports, OnePlus se prépare maintenant à lancer la gamme de smartphones OnePlus 9 plus tard ce mois-ci. L’entreprise s’est associée à Hasselblad pour la mise au point de la caméra, et elle lèvera officiellement le voile de ses prochains fleurons le 23 mars. Nous avons déjà constaté plusieurs fuites, rendus et rumeurs concernant la série OnePlus 9.

Mais aujourd’hui, nous avons également reçu une nouvelle information directement du PDG de l’entreprise. Il a confirmé que la série OnePlus 9 sera livrée avec un adaptateur de charge dans la boîte.

Sur le forum communautaire de l’entreprise, un utilisateur de OnePlus a récemment soulevé la question de savoir si la boîte du OnePlus 9 comprendra ou non un adaptateur de charge. Il s’agit là d’une véritable préoccupation, qui survient après que les grandes marques de smartphones ont cessé d’offrir un adaptateur avec leurs derniers fleurons.

Cependant, OnePlus ne cherche pas à suivre cette tendance et inclura un adaptateur de charge dans la boîte du OnePlus 9. Pete Lau, le PDG de OnePlus, l’a confirmé en répondant à la question de l’inclusion du chargeur en disant « Ne vous inquiétez pas. Nous avons le chargeur à l’intérieur de la boîte ».

Maintenant, à moins que vous vous teniez à l’écart de toute l’agitation médiatique du monde du mobile, alors vous connaissez peut-être la récente tendance à ne pas inclure d’adaptateur de charge dans les boîtes pour smartphones. Tout a commencé lorsque Apple a retiré le chargeur de ses boîtes l’année dernière. Selon le géant à la pomme croquée, il s’agit de protéger l’environnement et de réduire les déchets électroniques dans le monde.

Une tendance en 2021 ?

Après le géant de Cupertino, d’autres entreprises telles que Samsung et Xiaomi ont annoncé qu’elles allaient commercialiser leurs appareils sans chargeur dans les boîtes. Le fabricant chinois Xiaomi n’inclut pas non plus de chargeur dans la boîte du Mi 11, pas plus que Samsung avec sa dernière gamme de smartphones Galaxy S21.

Alors oui, une confirmation du PDG est un soupir de soulagement pour les utilisateurs de OnePlus qui prévoient d’acheter le futur produit phare de la société chinoise. De plus, il est toujours agréable de recevoir tous les accessoires d’un smartphone dans la boîte plutôt que de les acheter séparément.