Les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4 attendues dans quelques mois

Quelques mois seulement se sont écoulés depuis que Samsung a officiellement présenté sa gamme actuelle de montres connectées, la Galaxy Watch 3, avec un succès qui nous a tous surpris, y compris la société sud-coréenne elle-même. Une raison qui pourrait justifier l’arrivée précoce de la Galaxy Watch 4, qui, une fois de plus, sera présentée dans les mois à venir, sous les feux des projecteurs.

Samsung n’a pas annoncé de nouvelle smartwatch lorsqu’elle a lancé sa gamme de smartphones Galaxy S21 en janvier dernier. Mais, cela n’a pas du tout surpris ni déçu. Samsung lance généralement de nouveaux wearables au cours du 3e trimestre de l’année, en même temps que la gamme Galaxy Note de cette année-là. Cependant, l’année 2021 semble être une année de grands changements pour Samsung, notamment en ce qui concerne la cadence de lancement. Selon une nouvelle information, la Galaxy Watch 4 pourrait être annoncée dans les prochains mois, y compris une Galaxy Watch Active 4 quelque peu inattendue.

La Galaxy Watch 3 a été lancée en août dernier, elle n’a donc pas vraiment eu le temps de profiter de sa position exclusive dans le portefeuille de produits de wearables de Samsung. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de Galaxy Watch Active 3 et, étant donné qu’il n’y avait pas non plus de Galaxy Watch 2, on pouvait penser que Samsung se contenterait d’alterner entre « Classic » et « Active » chaque année. Apparemment, ce ne sera pas le cas.

Selon Ice Universe, une Galaxy Watch 4 et une Galaxy Watch Active 4 sont toutes deux en cours de développement. De plus, ces nouvelles smartwatches arriveront en fait au cours du deuxième trimestre de l’année au lieu du traditionnel troisième trimestre.

Cela pourrait modifier la gamme de produits Samsung pour toute l’année, même si le lancement d’un wearable plus tôt pourrait ne pas avoir d’impact aussi important.

Q2 —Ice universe (@UniverseIce) March 6, 2021

Des fonctions axées sur la santé

Cependant, plus intéressant encore, les caractéristiques de ces montres connectées de quatrième génération, ce dont l’informateur ne parle pas, du moins pour l’instant. On s’attendait déjà à ce qu’elles soient dotées d’une fonction de mesure du glucose non invasive, mais cela n’a pas été confirmé. Cela pourrait permettre à Samsung de prendre une longueur d’avance sur Apple en ce qui concerne les fonctions axées sur la santé. Il est presque évident que cette smartwatch arrivera en deux tailles de cadran différentes (répétant vraisemblablement les 41 et 45 millimètres de sa prédécesseur), plus une option adaptée avec la connectivité LTE.

En ce qui concerne ses entrailles, étant donné le saut notable par rapport à sa précédente génération, un nouveau changement ne semble pas vraiment nécessaire, pointant la Galaxy Watch 4 pour équiper jusqu’à 8 Go de stockage interne et 1 Go de RAM, plus que suffisant.

Mais, il y a aussi la rumeur selon laquelle Samsung abandonnera la plateforme interne Tizen pour se tourner vers le système d’exploitation Wear OS de Google pour ses montres connectées. Cela pourrait encore se produire, mais probablement dans un seul de ces deux modèles. Il y a encore beaucoup de détails inconnus, mais si le lancement se confirme, nous pourrions rapidement avoir des informations.