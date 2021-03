Microsoft annonce de nouvelles fonctionnalités de Bing qui pourraient vous faire renoncer à Google

Microsoft est en train de modifier l’expérience de recherche Bing de plusieurs façons. En effet, Microsoft fait de gros efforts pour améliorer l’expérience avec Bing, et bien que certains pensent que Google est toujours le moteur de recherche numéro un, essayer l’alternative du géant basé à Redmond pourrait en fait les faire penser autrement.

Cette nouvelle mise à jour s’accompagne d’améliorations assez massives, notamment une nouvelle façon d’obtenir les informations les plus importantes pour un mot-clé spécifique en une seule vue sur la page de résultats de recherche.

L’exemple le plus simple à cet égard concerne les recettes, Microsoft expliquant que toutes les données importantes sont désormais proposées d’un seul coup d’œil par Bing.

« Cette vue montre des images de recettes ainsi que des informations de haut niveau comme les calories par portion et les commentaires des utilisateurs. Si une recette comprend une vidéo, nous la montrerons en tant que partie de la réponse, et elle sera diffusée si vous passez le curseur dessus. Vous pouvez cliquer en toute transparence d’une recette à l’autre et les voir s’agrandir en ligne, ce qui vous évite de passer d’une page à l’autre. La vue agrandie affiche des informations supplémentaires telles que : une liste d’ingrédients et les substitutions possibles lorsque vous n’avez pas tout sous la main, un menu déroulant vous permettant de faire évoluer la recette jusqu’à un certain nombre de portions, et des informations nutritionnelles », explique l’entreprise.

Ensuite, le géant de la recherche ajoute également un bouton dédié pour vous permettre de rechercher des images visuellement analogues, quelque chose qui existe depuis un certain temps sur Google et qui s’avère très pratique lorsque vous cherchez quelque chose de spécifique, mais que vous ne le trouvez pas.

Infographie sur Bing

Enfin, il y a l’expérience infographique, qui regroupe les résultats et les liens textuels en un seul design basé sur l’infographie, qui est tout à fait génial.

« Par exemple, vous pouvez rechercher des sujets généraux comme “Kenya” ou “girafes”. Les résultats de ces recherches vont au-delà d’un résumé dense de résultats textuels et de liens, et regroupent les résultats textuels et visuels les plus importants en une expérience inspirée de l’infographie. La curiosité est piquée ? Cliquez sur les sites qui contiennent plus de détails ou qui explorent d’autres sujets connexes », explique l’entreprise.

Toutes ces fonctionnalités sont maintenant disponibles sur Bing ici aux États-Unis, et d’autres pourraient être bientôt disponibles. Microsoft promet que vous devriez « rester à l’écoute dans les prochains mois pour des expériences visuellement plus immersives sur le Web ».