Les spécifications du Snapdragon 775 5G de Qualcomm font l’objet d’une fuite

Il y a quelques années, Qualcomm a pris la décision plutôt surprenante de lancer une série 7 de ses puces Snapdragon qui se situe entre la série 8 de Snapdragon, un produit haut de gamme, et la série 6 de Snapdragon, un produit de milieu de gamme. Cette stratégie s’est avérée judicieuse lorsque l’entreprise a introduit des capacités 5G dans la série, offrant une option plus abordable pour les fabricants de smartphones de milieu de gamme.

Qualcomm a annoncé le lancement du processeur Snapdragon 765 5G aux côtés du Snapdragon 865 en décembre 2019. La popularité des Snapdragon 765 et 765G justifiait naturellement un successeur et l’une de ces nouvelles puces, le Snapdragon 775, pourrait offrir exactement cela et bien plus encore. Aujourd’hui, les spécifications techniques du Snapdragon 775/775G de Qualcomm, le successeur des Snapdragon 765 et 765G, ont maintenant fait l’objet d’une fuite sur la toile. La fuite provient de Xiaomiui et cite un document interne de Qualcomm comme source.

Bien qu’il n’offre pas exactement la puissance brute et les capacités d’un appareil comme le Snapdragon 865, le Snapdragon 765 en offre « juste assez » pour satisfaire les fabricants de smartphones et les utilisateurs. D’après les images de la plateforme SM7350 qui ont fui, le processeur sera fabriqué selon un procédé de 5 nm — le même que celui du Snapdragon 888. Il pourra être équipé d’un processeur Kryo de la série 600 et supporter la RAM LPDDR5 à 3 200 MHz, la RAM LPDDR4X à 2 400 MHz et le stockage UFS 3.1.

Dans le domaine de la photo, la Spectra 570 ISP (Image Signal Processor) peut prendre en charge jusqu’à trois capteurs photo de 28 mégapixels en même temps. En outre, il pourrait également prendre en charge des capteurs de 64 et 20 mégapixels à 30 fps.

Les options de connectivité du processeur comprennent une connectivité mmWave 5G avec VoNR (Voice over 5G New Radio), NR CA, support SA/NSA, LTE Cat 18, Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi 6E, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2 (Milan), et 256 QAM pour la liaison montante et descendante. Il peut également inclure la puce audio WCD9380/WCD9385.

Des changements ?

La chaîne a également publié une comparaison de haut niveau des caractéristiques du SM7250 (Snapdragon 765) et du SM7350 (Snapdragon 775), que vous pouvez consulter ci-dessous :

À l’heure actuelle, il n’y a aucun moyen de vérifier si ces prétendues spécifications sont légitimes. Cependant, selon le rapport de XDA Developers, les images proviennent d’une révision antérieure du document, et donc, nous pourrions voir des changements mineurs à ces spécifications lorsque Qualcomm rendra la puce officielle dès qu’elle sera prête.