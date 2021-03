Le realme GT 5G est doté du processeur Snapdragon 888 et d’un écran à 120 Hz

realme rejoint les rangs de Xiaomi et de Samsung avec le lancement de son premier smartphone phare équipé du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Comme promis, le géant chinois a levé le voile sur le realme GT en Chine. Il présente des spécifications haut de gamme, notamment un écran AMOLED à 120 Hz, un triple capteur photo de 64 mégapixels, une charge rapide de 65 W, et bien plus encore.

Avant de parler des spécifications, voici les détails du prix du realme GT. Le vaisseau amiral démarre à 2 799 CNY (~ 360 euros) pour la variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous devez débourser 3 299 CNY (~ 425 euros) pour la variante à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et la variante Vegan Leather. Le realme GT est maintenant en précommande en Chine et sera en vente à partir du 10 mars.

Le realme GT comporte un panneau arrière en verre, qui sera disponible dans des variantes de couleur bleue et grise. Mais, je suis davantage enthousiaste pour la variante en cuir végétal bicolore. Elle utilise deux matériaux différents dans deux couleurs différentes (noir et jaune) pour obtenir un design analogue à celui d’un bourdon. L’entreprise a déjà révélé qu’un procédé de moulage en une seule pièce a été mis au point pour la coque arrière et le cadre intérieur. Il permet au cuir végétal d’épouser plus étroitement le panneau arrière.

Assez parlé de la conception, le realme GT dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 360 Hz, ainsi qu’une résolution full HD+. L’écran présente un format d’image 20:9, une gamme de couleurs 100 % DCI-P3 et la prise en charge de la norme HDR10+. On dispose également d’un capteur d’empreintes digitales et d’une découpe de type « punch-hole », dans laquelle se trouve une caméra frontale de 16 mégapixels, en haut à gauche.

À l’arrière, la découpe rectangulaire de la caméra loge un capteur primaire Sony IMX682 de 64 mégapixels. Vous disposez d’un objectif ultra-large de 8 mégapixels et d’un capteur photo macro de 2 mégapixels.

Une charge très rapide

Sous le capot, le processeur phare Snapdragon 888 5G alimente le realme GT. Vous trouverez également à bord jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. La société propose également une chambre de refroidissement VC en acier inoxydable + cuivre, qui permet de réduire la température jusqu’à 15 °C. Le realme GT utilise la surcouche Realme UI 2.0, basée sur Android 11.

L’appareil prend également en charge la connectivité SA/NSA 5G, le Wi-Fi 6e et le Bluetooth 5.2. Cependant, la meilleure partie devra être la présence d’une prise casque de 3,5 mm à bord de ce smartphone. Enfin, vous trouverez à bord une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de charge rapide Super Dart de 65 W. Elle vous permettra de recharger complètement votre smartphone en moins de 40 minutes.

En outre, la société a également présenté son futur smartphone dans la nouvelle série realme GT. Le realme GT Neo sera « l’un des premiers smartphones à équiper le processeur phare MediaTek Dimensity 1200 5G récemment annoncé » dans le monde. La société n’a pas proposé de calendrier précis pour sa sortie, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.