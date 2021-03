Twitter prévoit d’introduire de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que les salons audio connus sous le nom de « Spaces », ou encore les « Super Follows ». Toutefois, l’une des fonctionnalités que les utilisateurs demandent depuis très longtemps est la possibilité de modifier les tweets.

L’entreprise a confirmé à plusieurs reprises qu’un bouton d’édition ne sera jamais une réalité. Mais aujourd’hui, il semble que Twitter travaille à l’introduction d’une fonctionnalité analogue, mais sous une forme différente.

Jane Manchun Wong a récemment partagé un tweet présentant une nouvelle fonctionnalité « Undo Send » que Twitter est en train de développer. Elle a inclus un GIF dans son tweet, qui montre un nouveau bouton d’annulation basé sur un minuteur pour les tweets envoyés.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021