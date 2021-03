Avec 18 Go de RAM, le ASUS ROG Phone 5 pourrait surpasser votre ordinateur portable

Le ASUS ROG Phone 5 sera le premier grand smartphone dédié au monde du gaming de l’année lorsqu’il sera lancé. Et, de nouvelles informations suggèrent qu’il sera également l’un des smartphones les plus puissants. De combien de mémoire vive avez-vous besoin pour un smartphone ? Si l’on fait abstraction de la vieille blague des 640 Ko de RAM pour les PC à la fin des années 80, la mémoire des smartphones semble avoir stagné à 12 Go depuis un an environ, à quelques exceptions près. Cela dit, il semble que les smartphones haut de gamme soient prêts à repousser encore les limites avec le ROG Phone 5 qui dépassera les 16 Go de RAM.

Juste pour vous rafraîchir la mémoire, la RAM est cet espace mémoire volatile (c’est-à-dire qu’elle perd des données lorsque l’alimentation est coupée) qui est utilisé non pas pour conserver des données que vous voulez garder, mais pour que les applications restent en cours d’exécution. Pour faire simple, plus vous avez de RAM, plus vous pouvez avoir d’applications en cours d’exécution en même temps avant que le système d’exploitation ne commence à stopper les applications inutilisées pour faire de la place.

C’est pourquoi les smartphones avec moins de RAM ont souvent des problèmes dans la gestion du multitâche, forçant les applications à être redémarrées lorsque vous les relancez, car elles ont été tuées en arrière-plan.

C’est vrai pour les applications traditionnelles, mais c’est encore plus vrai pour les jeux qui comportent de gros morceaux de code et de données qui doivent être conservées en mémoire pour fonctionner rapidement et sans heurts. Il n’est donc vraiment pas surprenant que les premiers smartphones qui disposaient de 16 Go de RAM étaient des smartphones de jeu comme le Lenovo Legion Duel (ou Pro) et le ASUS ROG Phone 3.

D’après un nouveau benchmark sur Geekbench, le ASUS ROG Phone 5 va même passer à la vitesse supérieure. Sur le benchmark, il a obtenu un score monocoeur de 1 113 points et un score multicœurs de 3 468 points.

18 Go de RAM !!!

Plus intéressant encore, le benchmark indique une taille de RAM de 16,97 Go, ce qui, étant donné la façon dont ces chiffres fonctionnent, suggère que le ROG Phone 5 de ASUS pourrait en fait avoir 18 Go de RAM. C’est une quantité de mémoire vive assez importante qui, même avec les jeux mobiles exigeants d’aujourd’hui, pourrait sembler presque trop importante. Par ailleurs, ASUS propose différentes configurations pour ses ROG Phone, ce qui pourrait tout simplement en faire la variante haut de gamme. On peut également s’attendre à ce que cette variante dispose de 512 Go ou 1 To de stockage interne, car ASUS essaie clairement d’avoir une fiche technique plus impressionnante que celle de la concurrence.

Le benchmark n’a pas d’autres détails à offrir, mais nous avons entendu diverses rumeurs sur le sujet. En effet, le smartphone profitera sans aucun doute de toute la puissance que le Snapdragon 888 a à offrir, et la récente évaluation audio de DxOMark a révélé non seulement le retour de la prise casque de 3,5 mm, mais aussi ce qui semble être un second écran à l’arrière.

Le ASUS ROG Phone 5 doit être lancé le 10 mars prochain afin que les joueurs d’Android n’aient pas à attendre trop longtemps la confirmation.