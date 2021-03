Le OPPO Find X3 doté d’un Snapdragon 870 aperçu dans un benchmark

La gamme OPPO Find X3 sera l’un des nombreux lancements de smartphones à venir en mars, avec pas moins de trois appareils attendus. Un nouveau développement confirme potentiellement l’existence d’un quatrième modèle.

La famille sera dévoilée sur les marchés mondiaux le 11 mars. Sur la base des informations actuellement disponibles, trois smartphones seront lancés : le OPPO Find X3 Pro, le Find X3 Lite et le Find X3 Neo. Un OPPO Find X3 standard était notamment absent de toutes les précédentes fuites. Aujourd’hui, cela change.

Un nouveau smartphone OPPO portant le numéro de modèle PEDM00 a été repéré sur Master Lu, une application de benchmarking couramment utilisée en Chine. La liste confirme certaines spécifications clés, telles que le processeur Snapdragon 870 à une fréquence de 3,2 GHz, 8 Go de RAM et un écran d’une résolution Quad HD+ d’une résolution de 3 216 x 1 440 pixels.

Parmi les autres caractéristiques attendues, citons un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un nouveau système de gestion de l’affichage, une charge rapide de 65 W, Android 11 et un bloc de caméra à triples capteurs photo.

Comme le modèle haut de gamme OPPO Find X3 Pro sera équipé du processeur Snapdragon 888, il est logique que le Find X3, légèrement moins cher, opte pour le processeur Snapdragon 870, légèrement moins puissant.

Un modèle uniquement disponible dans certains pays ?

Le fait que le OPPO Find X3 n’ait pas été repéré plus tôt sur les dépôts mondiaux pourrait indiquer qu’il sera exclusif à certains pays asiatiques comme l’Inde, où les marques ont tendance à être plus compétitives au niveau des prix. L’année dernière, OPPO n’a lancé que le Find X2 en Inde, sautant le X2 Pro car il aurait été trop cher pour un marché sensible au prix.

Il semble également que l’événement du 11 mars ne concerne que les marchés mondiaux, car OPPO India ne l’a pas encore mentionné. Bien que le lancement de la gamme Find X3 ait été confirmé, il pourrait avoir lieu un peu plus tard.