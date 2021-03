Insta360 tease le lancement d’une alléchante mini caméra d’action

Insta360 vient de teaser le lancement de sa nouvelle caméra d’action. Et d’après les premières images, il semble que ce soit l’une des plus petites caméras de vlogging que nous ayons vues jusqu’à présent.

L’image associée à la page de teasing montre une caméra qui semble n’être pas plus grande qu’une petite pièce de monnaie. Et sur la même page, Insta360 indique que la caméra sera lancée le 9 mars. Encore plus intrigante est la vidéo de présentation qui révèle le type de séquences que l’on peut s’attendre à tourner avec la nouvelle caméra de Insta360 — des vidéos très grand-angles réalisées dans des espaces restreints. On voit notamment des images qui passent entre divers petits objets, dont la poignée d’une tasse.

Alors, qu’est-ce que Insta360 a exactement dans sa manche (ou dans sa main, pour être plus précis) ?

En effet, que pourrait donc être la nouvelle caméra ? Il n’y a pas encore eu d’autres fuites, mais il semble qu’elle soit proche de la Insta360 Go, une caméra lancée en 2019 avec la prétention d’être « la plus petite caméra stabilisée du monde ». Cette Insta360 Go a été conçue pour se fixer sur votre chemise et capturer des moments de votre journée incroyablement excitante (ou non). Ce modèle, qui était livré avec la stabilisation FlowState de Insta360, ne pesait que 18,3 g, mais ce nouvel appareil semble pouvoir battre ce record.

La Go et la One R 1-inch Edition sont actuellement les seules caméras non 360 de la gamme Insta360, donc d’après les images de teasing, la nouvelle caméra sera son troisième appareil de ce type. La nouvelle caméra est-elle donc une suite de la Go ? Où est-elle destinée aux YouTubers qui recherchent de nouveaux types de plans de tournage pour mettre en valeur leurs vidéos ? Vous devrez revenir le 9 mars pour le savoir.

Une réelle concurrence à GoPro

Insta360 s’est progressivement fait un nom en tant qu’alternative aux populaires caméras d’action GoPro, en particulier pour ceux qui veulent créer des vidéos contenant des « plans spéciaux » ou des angles uniques. Mais si cette nouvelle caméra Insta360 est effectivement la successeur de la Insta360 Go, alors il s’agira probablement d’une caméra d’action grand-angle plus traditionnelle qui peut aller pratiquement n’importe où et peut filmer dans des espaces extrêmement réduits. Rendez-vous le 9 mars.

Dans le cadre d’une campagne de promotion de sa nouvelle caméra, Insta360 a lancé un concours avec le nouvel appareil comme prix. Il suffit de s’inscrire sur sa chaîne YouTube et de laisser un commentaire sous la vidéo d’introduction décrivant ce que vous allez filmer avec sa petite caméra. Pour savoir si vous êtes gagnant, consultez la section des commentaires mardi prochain lors de l’annonce de la caméra.