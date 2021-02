Le ASUS ROG Phone 5 en tête du classement DxOMark Audio avant son lancement

Le futur ROG Phone 5 de ASUS sera le premier smartphone de jeu majeur de l’année lorsqu’il sera officialisé le 10 mars. DxOMark l’a déjà mis à l’épreuve, révélant des améliorations massives sur le plan audio.

En octobre dernier, le protocole de test DxOMark Audio a été annoncé pour évaluer et classer les capacités de lecture et d’enregistrement audio des smartphones de manière objective et scientifique. Avant son lancement, le ASUS ROG Phone 5 a été testé, devenant ainsi le nouveau smartphone le plus performant en matière de performances audio, détrônant le Xiaomi Mi 10 Pro qui avait obtenu un score de 76 points.

Avec un ensemble de quatre microphones, une prise casque et deux haut-parleurs frontaux symétriques, le ROG Phone 5 a obtenu 79 points au total : 79 en enregistrement et 78 en lecture.

En ce qui concerne la lecture, DxoMark indique qu’il a une réponse en fréquence très homogène avec des performances de timbre « de haut niveau » tout en étant cohérent sur toute la gamme. Le ROG Phone 5 a également obtenu les meilleurs scores lors de tests de dynamique (reproduction du niveau d’énergie), d’attributs spatiaux avec un équilibre parfait des canaux, ainsi que de distorsion d’artefacts due au traitement interne de l’appareil et à la sortie des haut-parleurs. Il n’est pas en tête des classements pour le volume sonore, mais offre une distribution uniforme permettant des réglages précis.

En ce qui concerne l’enregistrement, le smartphone de gaming a obtenu d’excellentes performances avec son microphone avec un équilibre tonal fort dans les aigus et les médiums, une scène sonore très large avec un rendu facile à localiser et à distance et une distorsion et des artefacts très faibles même dans les environnements les plus bruyants. Cependant, le rapport signal/bruit est très élevé.

Un lancement dans 2 semaines

Selon l’image, le ROG Phone 5 possède un écran secondaire sur son panneau arrière – un détail que nous avons vu dans les précédentes fuites. Le but de cet écran n’est pas clair, mais il servira probablement de ticker de notifications ou de panneau d’accès aux réglages rapides. Un bouton rouge — probablement une touche de déclenchement — se trouve en bas à gauche du smartphone. Le bouton d’alimentation et les boutons de volume sont visibles sur le bord droit. La triple caméra arrière, déjà présente, est également mise en valeur dans le rendu. Le lettrage sous le bloc de la caméra confirme que le ROG Phone 5 utilisera une caméra dotée de 4 capteurs, avec un capteur primaire de 64 mégapixels, mais les détails des deux autres capteurs restent inconnus. À l’avant, le smartphone est équipé d’un large bord supérieur qui loge l’un des deux haut-parleurs frontaux du smartphone et probablement aussi la caméra frontale.

Le smartphone ASUS ROG Phone 5 devrait être parfait dans la plupart des cas d’utilisation, que ce soit pour jouer, écouter de la musique, regarder des films ou enregistrer. À deux semaines du lancement, nous pouvons espérer découvrir ses autres caractéristiques dans les prochains jours.