Le Surface Laptop 4 pourrait être équipé à la fois de processeurs Intel et AMD

Avec le futur Surface Laptop 4 de Microsoft, vous pourriez à nouveau avoir à choisir entre Intel et AMD pour votre processeur, si l’on en croit de nouveaux benchmarks publiés.

Le Surface Laptop 4 est listé avec deux benchmarks différents pour deux processeurs différents sur le populaire site Web Geekbench. L’un montre l’appareil fonctionnant sur un processeur Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake-U, l’autre montre qu’il utilise un processeur AMD personnalisé.

Microsoft a lancé le premier Surface Laptop équipé d’un processeur AMD en 2020. Le Surface Laptop 3 est doté d’un processeur Ryzen 7 personnalisé avec une puce graphique Radeon RX Vega 11 intégrée. À l’époque, des rapports laissaient entendre que Microsoft travaillait avec AMD sur plusieurs produits qui couvriraient également plusieurs générations de matériel.

Cela pourrait signifier que le Surface Laptop 4 prend la relève de son prédécesseur — les modèles de 13,5 et 15 pouces étaient respectivement équipés de processeurs Intel et AMD — mais la liste contredit les précédentes rumeurs selon lesquelles les puces AMD seraient utilisées sur tous les futurs modèles.

Sur la base des scores de chaque ordinateur portable, on peut supposer que la puce AMD multi-cœurs la plus puissante sera utilisée dans le Surface Laptop 4 de 15 pouces, tandis que le processeur Intel Tiger Lake-U, plus efficace en termes de puissance, sera installé dans la version 13,5 pouces. Ce dernier correspondrait au Surface Laptop 3, dont le plus petit modèle utilise la puce Intel.

Dans l’un des benchmarks, le Surface Laptop 4 utilise un processeur Intel Core i5-1135G7 (Tiger Lake-U) avec une vitesse d’horloge maximale de 4,4 GHz et 8 Go de mémoire vive (RAM). Dans l’autre benchmark, le Surface Laptop 4 fonctionnerait avec un processeur AMD personnalisé appelé « Microsoft Surface Edition ». Le processeur non spécifié pourrait faire partie de la gamme AMD Renoir, mais nous ne savons pas si Microsoft prévoit d’utiliser le Ryzen 5 4000 ou 5000.

Une année chargée pour Microsoft

Il est également possible que Microsoft lance plusieurs versions de chaque ordinateur portable, vous donnant le choix entre une puce Intel ou AMD, quelle que soit la taille de l’écran, les deux variantes pouvant avoir des prix différents.

Microsoft devait annoncer ses nouveaux ordinateurs portables au CES 2021, mais cela n’a pas été le cas, et nous ne savons toujours pas quand nous pourrons voir ces machines en action. Après le Surface Laptop, nous attendons un autre appareil Surface de Microsoft en octobre et il pourrait être connu sous le nom de « Surface Pro 8 ». Contrairement à la Surface Pro 7+, la Surface Pro 8 sera lancée avec une nouvelle conception et nouveaux composants, y compris une nouvelle variante de 32 Go de RAM.