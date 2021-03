L’iPhone ne passera pas à l’USB-C et au capteur Touch ID dans un proche avenir

L’analyste Ming-Chi Kuo pense que les avantages commerciaux et financiers signifient que Apple n’aurait pas l’intention d’adopter l’USB-C sur la future gamme d’iPhone, et ne va pas non plus opter pour un capteur Touch ID dans le bouton d’alimentation dans un proche avenir (deux technologies qui existent sur la gamme d’iPad d’Apple, comme l’iPad Air 2020).

Bien que l’iPad Pro soit passé à la recharge USB-C au lieu de la charge propriétaire Lightning, en 2018, Apple a maintenu l’iPhone sur l’ancienne technologie.

Le rapport, obtenu par AppleInsider, explique les raisons qui ont motivé la décision d’Apple : « Nous pensons que l’USB-C est préjudiciable à la rentabilité de l’activité MFi, et ses spécifications d’étanchéité sont inférieures à celles de Lightning et MagSafe », selon Kuo.

Par conséquent, au lieu d’un iPhone USB-C, Kuo suggère qu’Apple pourrait passer directement à un iPhone sans port dont la rumeur veut qu’il se recharge exclusivement sans fil — et plus précisément, à la technologie MagSafe d’Apple — pour se recharger. MagSafe, en particulier, apporterait une solution soignée aux deux préoccupations soulevées par Kuo : en éliminant les ports, MagSafe serait encore plus étanche que le port Lightning, et Apple contrôle toujours la norme MagSafe par le biais de son programme Made for iPhone (MFi), ce qui lui permettrait de continuer à récolter les fruits des frais de licence.

Toutefois, Kuo note également qu’Apple ne pense pas que l’écosystème de MagSafe ait atteint le point où l’on peut compter sur lui comme seule méthode de charge pour l’iPhone. Il prévoit plutôt qu’Apple continuera à utiliser son port Lightning « dans un avenir prévisible ».

Pas de capteur Touch ID malgré l’intérêt

Le rapport de Kuo réfute également une autre rumeur persistante concernant les futurs iPhone : l’idée qu’Apple pourrait introduire un capteur Touch ID dans le bouton d’alimentation, analogue à celui qu’elle a proposé lors du rafraîchissement de l’iPad Air l’année dernière. Selon Kuo, Apple n’a pas non plus l’intention d’aller vers cette option. Cependant, un précédent rapport de Bloomberg note qu’Apple teste un capteur Touch ID intégré directement dans l’écran pour la gamme d’iPhone 13, bien qu’il reste à voir si cette technologie sera réellement incluse.

Le rapport complet de Kuo contient beaucoup plus d’informations sur la future gamme d’iPhone d’Apple, notamment une encoche plus petite et des taux de rafraîchissement plus rapides pour les iPhone de cette année, des rumeurs sur une caméra frontale logée dans un écran poinçonné en 2022, et un iPhone pliable de 8 pouces qui pourrait être lancé dès 2023.