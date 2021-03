Le Surface Duo 2 serait livré avec une meilleure caméra et la 5G

Certains disent que le timing est primordial et le Surface Duo de Microsoft en est peut-être la preuve. S’il avait été lancé un an plus tôt que prévu, certaines de ses défaillances n’auraient pas été aussi flagrantes, surtout dans le domaine du matériel.

En effet, le Surface Duo de Microsoft n’était pas à la pointe de la technologie au moment de son lancement avec un processeur, un modem, un écran et une caméra qui étaient dépassés avant même que le smartphone ne soit lancé — c’est encore plus vrai alors que le smartphone arrive juste en France.

Cependant, Microsoft a toujours prévu que le Surface Duo serait le premier d’une série, et certaines offres d’emploi laissent entrevoir les améliorations que l’on peut attendre du Surface Duo 2, dont le nom de code est Zeta. Ainsi, le Surface Duo 2 pourrait donc remédier à cette plus grande plainte.

Un poste d’ingénieur logiciel/micrologiciel à Taipei, par exemple, exige une « connaissance approfondie d’un ou de plusieurs des domaines suivants — RFFE, mise en place de protocoles de modems, puissance et performances des modems, téléphonie et technologies radio 5G », tandis qu’un autre poste d’architecte/ingénieur principal en systèmes de caméras Android à Tampere, en Finlande, exige que la personne « s’approprie la photographie numérique et la stratégie de mise en œuvre de l’AI/ML avec des partenaires internes et externes ». Bien que le Surface Duo n’ait pas été nommé cette fois-ci, Microsoft recherchait spécifiquement un développeur Android connaissant les processeurs Qualcomm.

Lorsque le Surface Duo à double écran alimenté par Android a été lancé en 2020, il fonctionnait avec un Snapdragon 855 de deux ans. Si la puce pouvait tenir le coup en matière de performances, il lui manquait certaines caractéristiques que ses pairs possédaient grâce au dernier silicium disponible. Certes, la 5G n’est peut-être pas encore aussi répandue, mais le simple fait de disposer de cette capacité avant-gardiste aurait pu améliorer les premières impressions du smartphone de Microsoft.

De grandes attentes sur ce Surface Duo 2

Ensemble, cela donne presque l’assurance que le futur Surface Duo disposera au moins d’un processeur Qualcomm compatible 5G et d’un micrologiciel de caméra amélioré. De plus, Qualcomm a commencé à intégrer un modem 5G dans le Snapdragon 865, qui aurait deux ans si Microsoft décidait d’utiliser ce processeur. Bien sûr, cela suppose qu’elle lance le Surface Duo 2 cette année…

Comme son prédécesseur, le Surface Duo 2 devrait arriver sur le marché vers le troisième trimestre 2021.