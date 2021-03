Le processeur de l’iPad Pro (2021) serait comparable à celui de l’Apple M1

Jusqu’à présent, Apple a connu un grand succès avec sa propre série de processeurs. Avant même le lancement de la gamme Apple Silicon et sa première itération qui a pris la forme du Apple M1, les puces de la série A d’Apple ont clairement fait jeu égales — voir mieux – avec leurs rivales de Qualcomm, du moins dans certains benchmarks.

Avec sa puce Apple M1 pour Mac, Apple est passé à l’étape suivante, mais elle ne va certainement pas s’arrêter là. Apple pourrait lancer très bientôt les nouveaux iPad Pro et au moins un analyste du secteur affirme qu’il pourrait même rivaliser avec le Mac M1 en matière de performances du processeur.

Les processeurs A et M d’Apple sont en fait des cousins qui partagent l’ADN d’une architecture ARM commune. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’ils sont identiques et Apple a nécessairement apporté des modifications qui ont orienté le Apple M1 vers les cas d’utilisation sur macOS et sur ordinateur de bureau. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle laissera de côté les puces Apple A, davantage dédiées sur le secteur du mobile, et Mark Gurman de Bloomberg affirme même que la prochaine version sera à égalité avec l’Apple M1.

Si l’Apple A14Z ou A14X, quel que soit le nom choisi par Apple, est aussi puissant que l’Apple M1, alors vous pouvez vous attendre à ce que l’iPad Pro soit très rapide.

Cela soulève la question de savoir si une telle vitesse est même nécessaire étant donné la puissance du précédent Apple A12Z. Cela ouvre la porte à des applications plus puissantes, mais les développeurs devront aussi tirer parti de ce que ce processeur a à offrir.

Un iPad Pro très performant

Cette rumeur rend les futurs iPad Pro encore plus intéressants qu’ils ne le sont déjà. Ils, ou du moins le modèle de 12,9 pouces, devraient être équipés d’un nouveau écran Mini LED. Celui-ci offrira une luminosité et un contraste meilleurs et plus précis, au détriment d’une couche supplémentaire qui rendrait les tablettes légèrement plus épaisses.

Un processeur plus puissant, un écran plus avancé et l’ajout d’un modem 5G contribueront à faire de l’iPad Pro de cette année les tablettes les plus avancées du marché, mais celles-ci ne seront pas sans prix. Étant donné tout cela, il ne serait pas surprenant que l’iPad Pro soit lui aussi plus cher que jamais.