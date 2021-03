L’iPhone 13 pourrait être équipé d’une capacité de stockage de 1 To

L’une des plus grandes qualités des smartphones modernes est qu’ils peuvent prendre des vidéos et des photos en très haute résolution. L’un des inconvénients de la prise de photos et de vidéos en haute résolution est que le contenu consomme beaucoup d’espace de stockage. Le problème pour les utilisateurs d’iPhone est qu’Apple n’a jamais adopté l’extension de stockage par une carte mémoire.

En tout cas, si vous êtes du genre à croire qu’on ne peut jamais avoir trop de stockage sur un smartphone, vous serez peut-être heureux d’apprendre qu’Apple prévoit de sortir un modèle d’iPhone 13 avec une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To, comme le rapporte 9to5Mac.

Cette affirmation est basée sur un nouveau rapport de la société d’investissement Wedbush Securities, qui note un contrôle de la chaîne d’approvisionnement qui suggère que l’iPhone de prochaine génération de la société Cupertino offrira pour la première fois une capacité de stockage de 1 To.

À l’heure actuelle, les modèles iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max d’Apple offrent jusqu’à 512 Go de stockage, et les deux sont déjà assez chers — on ne peut qu’imaginer ce que coûtera un modèle iPhone 13 Pro de 1 To. Ce n’est pas la première fois que nous entendons que l’iPhone 13 avec 1 To de stockage sera mis sur le marché. La chaîne YouTube Front Page Tech a fait la même déclaration en janvier dernier.

De nombreux utilisateurs seraient heureux de disposer d’autant d’espace de stockage dans un iPhone, car cela permet d’avoir davantage de place pour les applications, les photos et les vidéos.

Suivre la gamme d’iPad

Jusqu’à présent, une capacité de stockage aussi élevée n’a été proposée que dans la gamme de tablettes iPad Pro. En effet, en ce qui concerne les appareils iOS, Apple propose une version de 1 To de son iPad Pro depuis 2018, il est donc tout à fait plausible que la société propose à terme la même quantité de stockage sur l’iPhone. Si offrir 1 To d’espace de stockage sur un smartphone était une première pour Apple, ce n’est certainement pas une première pour l’industrie des smartphones en général.

Pour l’instant, les rumeurs laissent entendre que la gamme d’iPhone 13 qui devrait être lancée cet automne. Les rumeurs antérieures laissent entendre que le capteur Touch ID sera de retour et que les écrans supporteront des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Apple avait abandonné le capteur Touch ID au profit de la reconnaissance faciale pour déverrouiller les appareils. Cependant, la technologie Face ID s’est avérée être un problème avec le monde actuel où tout le monde porte un masque. Il est peu probable qu’Apple fasse connaître officiellement la nouvelle génération d’iPhone avant septembre au plus tôt.