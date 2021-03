De nouveaux détails sur la gamme OnePlus 9 et la OnePlus Watch divulgués

Les lancements du OnePlus 9 et de la OnePlus Watch suscitent un intérêt croissant et, selon les dernières informations divulguées sur la toile, les deux dispositifs seront officiellement dévoilés le même jour.

91mobiles et Ishan Agarwal ont suggéré que la mi-mars est le moment où nous devrions nous attendre à une grande annonce de la part de OnePlus. En effet, nous pouvons nous attendre à voir un ensemble de smartphones, à savoir le OnePlus 9, le OnePlus 9 Pro et le OnePlus 9R, ainsi que la première smartwatch de la société, la OnePlus Watch.

Le OnePlus 9R est le smartphone précédemment connu sous le nom de OnePlus 9 Lite, et sera le modèle le plus abordable de la gamme. Le nom OnePlus 9R est un nom qui n’a commencé à circuler qu’il y a quelques jours.

Agarwal indique que les teasers promotionnels apparaîtront « TRÈS bientôt », et du fait que nous venons d’entrer dans le mois de mars, nous pourrions voir la cellule de marketing de OnePlus entrer en action d’un jour à l’autre.

Pendant ce temps, la filiale grecque TechManiacs a mis la main sur ce qu’elle prétend être des captures d’écran du OnePlus 9 Pro, montrant certaines des caractéristiques de l’appareil. Il va également fonctionner sous Android 11, comme on peut s’y attendre.

It seems like next month is going to be a bit hectic.

Expecting new Redmi/Mi & Realme phones next month for India along with OPPO F19 Series.

Global:

OnePlus 9 Launch teasers are going to start VERY soon.

OPPO Find X3 Pro launch in the coming weeks too. #OnePlus9

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 27, 2021