Microsoft pourrait lancer Android 11 pour le Surface Duo cet été

Microsoft a récemment lancé l’appareil à double écran, le Surface Duo, sur un plus grand nombre de marchés, dont la France, et la prochaine étape importante pour la société est de lancer une mise à jour très attendue du système d’exploitation pour tous les utilisateurs.

Plus précisément, Microsoft travaille actuellement à la mise à jour d’Android 11 pour le Surface Duo, et selon un récent rapport, cette mise à jour devrait être disponible cet été. Officiellement lancé en septembre 2020, l’appareil était livré avec Android 10 et a reçu jusqu’à présent un total de cinq mises à jour, ce qui n’est pas si mal comparé à la variété de smartphones Android disponibles sur le marché, bien que l’on puisse avoir des attentes plus élevées étant donné son prix.

Bien que Microsoft soit restée jusqu’à présent très discrète sur tout à cet égard, le rapport indique que l’été est la date la plus probable pour la mise en ligne d’Android 11 pour le Surface Duo, bien que cela signifierait techniquement que l’appareil à double écran aurait une version en retard par rapport à la gamme Pixel de Google.

Google devrait lancer Android 12 cet été, et nous espérons que Microsoft achèvera son travail d’optimisation du nouveau système d’exploitation beaucoup plus rapidement et publiera la nouvelle mise à jour d’ici la fin de l’année.

Le rapport suggère également que Microsoft a travaillé en étroite collaboration avec Google pour le développement du logiciel Surface Duo. Un ensemble de modifications apportées par Microsoft pour améliorer le double écran du Surface Duo devrait également faire son apparition dans le code source d’Android. Bien qu’un calendrier de mise à jour saisonnière ne confirme pas vraiment quand exactement la mise à jour pourrait arriver, elle pourrait être plus précoce que prévu.

Microsoft a fait preuve d’une grande discrétion sur Android 11 jusqu’à présent

Microsoft elle-même n’a pas fourni d’informations concernant la sortie d’Android 11, mais la société a déclaré il y a quelques mois que 2021 serait de toute façon une grande année pour l’appareil à double écran. « Au cours de ces derniers mois, nous avons apporté des améliorations aux applications, des mises à jour logiciels et de sécurité Android, ainsi que des améliorations à la plateforme Android dans son ensemble. Microsoft est le troisième plus grand éditeur de logiciels Android au monde, et nous sommes fiers de ce que nous avons pu livrer depuis le mois d’août. Les clients ont pu profiter de centaines d’améliorations apportées à nos applications Android de première main, qui profitent à tous ceux qui utilisent les applications Microsoft sur Android. Cela garantit un avenir sain pour cette catégorie de double écran et un flux d’expériences améliorées et agréables pour les clients du Surface Duo », a déclaré la société.

En attendant, Microsoft travaille également sur la deuxième génération de son Surface Duo, bien que pour l’instant, aucune date de sortie ne soit disponible. L’une des priorités de l’entreprise est toutefois d’équiper l’appareil avec des composants de dernière génération et de répondre ainsi à l’une des plus grandes plaintes concernant le premier modèle.