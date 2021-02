Est-il temps pour les constructeurs de smartphones qui ne sont pas Samsung, Motorola ou Huawei de se lancer dans des smartphones pliables ? À en juger par le nombre croissant de rapports sur les smartphones pliables d’autres fabricants, cela pourrait être le cas.

Après tout, et avec un flot constant de rumeurs et spéculations, le Google Pixel « Fold » pourrait en effet être réel, si l’on en croit le tweet d’une nouvelle source. Jon Prosser, une source très célèbre, n’a pas inclus beaucoup d’informations dans son tweet, mais il laisse entendre que le Google Pixel Fold existe, et qu’il arrive à la fin de cette année ou au début de l’année 2022.

the google pixel “fold” is a real thing —Jon Prosser (@jon_prosser) February 25, 2021

Dans une réponse à ce tweet, Ross Young, fondateur de DisplaySearch et DisplaySupplyChain, s’est dit d’accord, et a noté qu’il avait d’abord tweeté cette information en décembre 2020 dans une prévision sur les écrans pliables, notant que la deuxième moitié de 2021 verrait « au moins 3 modèles de Samsung, 4 modèles de OPPO, Vivo et Xiaomi et 1 modèle de Google ».

Yep, tweeted this over 2 months ago. Specs, timing, etc. in our Q4’20 Foldable Report. pic.twitter.com/fmPdITem4D —Ross Young (@DSCCRoss) February 25, 2021

Malheureusement, on ne sait pas à quoi pourrait ressembler le fameux Pixel Fold ni quelles en seraient les caractéristiques.

Bien que cela n’ajoute pas d’informations supplémentaires sur le Pixel Fold, comme, pour commencer, si c’est ainsi qu’il sera nommé sur le marché lorsqu’il sera lancé, au moins cela corrobore davantage le fait que Google, travaille sur un appareil haut de gamme dans un marché de plus en plus populaire et pour lequel les constructeurs vont se livrer une bataille acharnée dans les mois et les années qui viennent.

La bataille des smartphones pliables

Nous avons appris que Google travaillait sur un smartphone pliable en mars 2019, lorsque des brevets pour de potentiels modèles ont été découverts. Ils décrivaient un possible smartphone à clapet pliable comme le Motorola RAZR 2020 et le Galaxy Z Flip de Samsung, et un autre qui avait trois panneaux pliables avec trois écrans.

Les rumeurs qui ont suivi ont été peu nombreuses, bien qu’un récent rapport ait allégué que Google se joignait à Xiaomi et OPPO pour commander des écrans à Samsung pour son éventuel appareil pliable. Google commanderait des écrans de 7,6 pouces.