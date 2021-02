Apple fournit l’indice de réparabilité de ses iPhone et MacBook

Si vous avez toujours voulu savoir à quel point il est facile de réparer votre iPhone ou Mac s’il est endommagé, certains utilisateurs peuvent maintenant se tourner vers Apple pour obtenir cette information. Apple a commencé à afficher un indice de réparabilité pour ses appareils sur son application d’achat en ligne et son site Web.

Les indices d’Apple sont basés sur divers facteurs, tels que la facilité de démontage d’un appareil et la disponibilité des manuels de réparation et des pièces de rechange. Parmi les labels affichés sur le site Web, on retrouve divers modèles d’iPhone remontant à l’iPhone 7 et un certain nombre de modèles de MacBook Pro et MacBook Air.

À titre de référence, Apple note l’iPhone 12 avec une note de 6 sur 10, tandis que la gamme d’iPhone 11 a obtenu une note de 4,5 sur 10. Le MacBook Pro d’Apple, équipé du processeur M1, a obtenu une note de 5,6 sur 10, mais le MacBook Air a obtenu une note légèrement supérieure, soit 6,5 sur 10.

Bien que de nombreux consommateurs puissent trouver cette initiative surprenante, l’indice de réparabilité, l’équivalent du populaire « nutri -score », a été établi en réponse à la loi française visant à réduire les déchets, entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Le raisonnement est que le fait de pouvoir entretenir et réparer votre smartphone en cas de dommage prolongerait la durée de vie utile de l’appareil et réduirait les déchets électroniques.

Pour sa part, Apple a pris une position plus importante en matière de durabilité ces dernières années, et la société souligne souvent que ses produits sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Plus récemment, Apple a pris la décision controversée de retirer l’adaptateur de charge de l’emballage de son iPhone dans le cadre d’un effort visant à réduire la taille de l’emballage et à éviter que les chargeurs non désirés ne finissent dans les décharges, une décision qui a été copiée par son concurrent Samsung pour ses gammes de smartphones Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra.

Bientôt une initiative Européenne ?

En raison de la loi nationale française, Apple ne sera pas le seul fabricant de produits électroniques à afficher des informations sur la réparabilité, car les fabricants de smartphones et de PC concurrents doivent également afficher des évaluations analogues. Le non-respect de cette loi entraînera des amendes, mais cela ne commencera pas avant 2022. Outre les ordinateurs portables et les smartphones, les téléviseurs, les machines à laver et les tondeuses à gazon font partie des autres catégories d’appareils électroniques qui doivent obtenir une note de réparabilité.

En dehors de la France, l’Union européenne travaille également à sa propre législation sur le droit à la réparation, de sorte que nous pouvons nous attendre à voir le leadership de la France dans ce domaine s’étendre aux pays voisins de la région.