LG laissera les autres utiliser webOS pour leurs Smart TV

Malgré la popularité des téléviseurs connectés, il n’y a pas actuellement de gagnant indiscutable parmi la poignée de plateformes de Smart TV disponibles. Android TV de Google a beau avoir les chiffres pour elle, elle n’a pas une grande avance sur la plateforme de Samsung basée sur Tizen, webOS de LG, Fire TV d’Amazon et la poignée d’autres plateformes personnalisées comme Roku, par exemple. Cependant, LG semble avoir de plus grandes ambitions et veut accaparer ce marché.

LG a officiellement annoncé que webOS, sa propre plateforme destinée aux Smart TV, est désormais disponible pour les partenaires également, essayant d’accroître sa présence sur le marché du divertissement, mais aussi de fournir au marché un produit unifié dont l’offre peut être considérablement affinée à long terme.

LG affirme qu’il a déjà plus de 20 partenaires prêts à adopter webOS, nous devrions donc nous attendre à ce que d’autres Smart TV soient lancés avec son propre système d’exploitation dans les prochains mois.

« En tant que composante intégrale de l’écosystème prééminent de divertissement à domicile de LG, webOS offre une facilité d’utilisation exceptionnelle aux propriétaires de téléviseurs LG grâce à la conception intuitive de son interface depuis 2014. Les détenteurs de licences de webOS TV bénéficient du design familier et très apprécié de l’UX ainsi que d’un riche ensemble de fonctionnalités telles que la recherche et le contrôle vocal, les algorithmes d’IA intégrés et la connectivité aisée qui ont valu à webOS des éloges de la part de l’industrie et des consommateurs », déclare la société.

« Avec LG webOS TV, les partenaires bénéficient également d’une diversité d’options de contenu, y compris l’accès à des applications de services de streaming mondiaux tels que Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et le service de streaming sportif DAZN, ainsi que LG Channels, le service de streaming de contenu premium gratuit de la société.* Les modèles de télévision compatibles comprennent également la télécommande dédiée Magic Motion ».

Des partenaires dans les starting-blocks

LG a déployé beaucoup d’efforts pour mettre au point webOS et, avec cette nouvelle initiative, elle tente de positionner son système d’exploitation pour Smart TV comme un concurrent plus puissant d’Android TV. LG affirme que des marques comme RCA, Ayonz et Konka ont déjà adopté webOS, et que Realtek, CEVA et Universal Electronics sont des partenaires technologiques qui aideraient l’écosystème à se développer encore plus.

Aucune précision n’a été fournie quant au moment où les nouveaux téléviseurs équipés de webOS sont censés arriver sur le marché, mais il y a de fortes chances que les premiers modèles soient mis en service d’ici la fin de l’année.