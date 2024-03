Interactivité réimaginée : YouTube et sa nouvelle expérience utilisateur sur Smart TV

Il n’y a rien de plus déséquilibré que la section des commentaires de YouTube. YouTube sait que nous voulons nous immerger dans les opinions terribles des autres, c’est pourquoi elle déploie une application Smart TV remaniée qui place les commentaires, les descriptions de vidéos et d’autres expériences « immersives » au premier plan.

Blague à part, il s’agit d’une refonte très utile et très simple. Quiconque a déjà essayé de lire des descriptions ou des commentaires de vidéos YouTube sur sa Smart TV sait que c’est une mauvaise expérience. Vous ouvrez la section des commentaires et elle occupe la moitié de votre écran. Elle masque le côté droit de la vidéo que vous regardez, si bien qu’il est très difficile de regarder une vidéo et de lire les commentaires en même temps.

Cette refonte apporte une solution simple au dilemme de YouTube. Lorsque vous ouvrez la section des commentaires, la vidéo se redimensionne automatiquement et s’adapte au côté gauche de votre écran. Bien entendu, la vidéo sera légèrement plus petite que d’habitude, mais elle retrouvera sa taille normale lorsque vous fermerez la section des commentaires.

Pour ceux qui ne savent pas comment accéder aux descriptions vidéo ou aux commentaires sur une Smart TV, le processus n’est pas des plus intuitifs. Vous devez ouvrir une vidéo YouTube, appuyer sur un bouton directionnel de votre télécommande pour faire apparaître la superposition vidéo, puis cliquer sur le titre de la vidéo. Je suis surpris que YouTube n’ait pas amélioré ce processus lors de la refonte de son application. Un bouton « commentaires » ou « description » clairement identifié semble être la solution idéale.

Une plus grande interactivité

Quoi qu’il en soit, YouTube affirme que cette refonte encouragera une plus grande interactivité de la part des utilisateurs de téléviseurs intelligents. Il convient toutefois de préciser que le terme « interactivité » ne signifie pas seulement « discuter avec des inconnus sur l’Internet ». Entre autres choses, l’interface remaniée de la Smart TV offrira un meilleur accès à l’expérience d’achat de YouTube, qui place des liens vers des produits et des images à proximité de la description d’une vidéo. L’expérience d’achat figure en bonne place dans l’annonce de YouTube concernant la refonte de l’application.

Le déploiement de cette refonte de l’application prendra quelques jours. On peut supposer que tous les téléviseurs connectés et toutes les consoles de jeux qui prennent en charge les commentaires YouTube bénéficieront de cette refonte. YouTube TV bénéficiera d’une fonctionnalité analogue pour sa barre latérale Vues, qui fournit des statistiques, des jeux clés, des scores et d’autres informations sur les matchs de sport en direct.