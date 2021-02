Le Surface Laptop 4 à nouveau doté d’une puce AMD ?

Plus d’un an s’est écoulé depuis le lancement du Surface Laptop 3 de Microsoft, et bien que nous nous attendions à voir son successeur, le Surface Laptop 4, arriver en 2020, nous avons maintenant une meilleure idée de ce que nous pouvons attendre de la prochaine itération de l’appareil phare de la société. Selon le résultat d’un benchmark, il y a une chance que la version très attendue du traditionnel ordinateur portable à clapet de Microsoft puisse être équipée des derniers processeurs d’AMD.

Selon une annonce sur le site de benchmarks Geekbench, le Surface Laptop 4 — dont le nom de code est « Renior » — sera équipé d’un processeur AMD Ryzen 5, ce qui représente une nouvelle victoire majeure pour le fabricant de processeurs (et de nouveaux maux de tête pour Intel), qui poursuit son partenariat avec Microsoft après l’introduction de sa technologie dans le Surface Laptop 3. En effet, la présence du nom de code « Renoir », ainsi que de l’identifiant « AMD Family 23 Model 96 Stepping 1 » suggère que le Surface Laptop 4 pourrait plutôt être équipé du nouveau Ryzen 5 4600U ou du Ryzen 5 550U à l’intérieur. Cela s’explique par le fait que l’identifiant indiqué est celui utilisé avec les puces Renoir d’AMD.

Le benchmark suggère que la variante de base du prochain appareil sera équipée de 8 Go de RAM DDR4, bien que cela reste à confirmer.

Bien que le benchmark ne révèle pas d’autres spécifications pour le Surface Laptop 4, les notes donnent une indication de la puissance qu’il pourrait avoir. Il a obtenu un score de 1 063 points pour le test monocœur, et de 5 726 points pour le multicœur, tandis que le modèle avec un processeur Intel du même ordinateur portable a obtenu respectivement 1 343 et 4 970 points. Néanmoins, il s’agit là d’améliorations modestes par rapport au Surface Laptop 3, qui affiche un score monocœur de 878 points et un score multicœur de 2 819 points sur le modèle Ryzen 5 3580U. Il est même proche de la variante Intel du Surface Laptop 3, qui a obtenu un score de 1 071 points en monocœur, et de 4 072 points au test multicœur.

Cela suggère que les processeurs d’AMD égalent et, dans certains tests, dépassent la puissance de leurs homologues d’Intel, ce qui pose davantage de problèmes au développeur de processeurs autrefois dominant, car ses concurrents — y compris Apple avec ses puces M1 — continuent de prendre pied dans le secteur.

La concurrence du MacBook

Aucune date de sortie n’a encore été confirmée pour le Surface Laptop 4 de Microsoft, mais si le lancement de son prédécesseur est une indication, on peut s’attendre à une présentation début octobre, suivie d’une annonce de vente plus tard dans le mois. Ce benchmark est d’ailleurs conforme aux précédentes rumeurs selon lesquelles Microsoft utiliserait les nouvelles puces Renoir d’AMD ou les puces Tiger Lake U d’Intel dans le Surface Laptop 4. Les deux puces apportent des améliorations significatives en matière de performances, l’option d’Intel apportant des améliorations graphiques.

Quoi qu’il en soit, avec les processeurs AMD qui devraient à nouveau faire partie de la prochaine gamme de Surface Laptop 4 (avec les options Intel également), Microsoft semble déjà être sur la voie d’un gagnant avec son tout nouveau concurrent du MacBook.