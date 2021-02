OneUI 3.1 apporte le DeX sans fil au PC pour davantage de smartphones Galaxy

Étant donné ses antécédents, certains craignent que Samsung abandonne tôt ou tard sa fonction spéciale DeX. Cela pourrait encore se produire, mais, pour l’instant du moins, il semble que Samsung s’en tienne à sa position, d’autant plus qu’elle est devenue l’un des avantages exclusifs du couplage des smartphones Galaxy avec les PC sous Windows 10.

La longévité de DeX dépend toutefois du nombre d’utilisateurs qu’elle compte, qui dépend à son tour du nombre d’appareils qu’elle prend en charge. Heureusement, Samsung pourrait s’attaquer à ce dernier problème en intégrant les dernières fonctionnalités de DeX à un plus grand nombre de ses smartphones, à condition qu’ils utilisent la dernière version de son interface utilisateur.

Au départ, DeX était une expérience Android de type bureautique qui s’exécute lorsque vous connectez un écran externe à certains des smartphones haut de gamme Galaxy de Samsung. Elle a finalement évolué pour permettre différents types de connexions, comme la connexion à un PC sous Windows 10 pour exécuter DeX à l’intérieur. Sa dernière astuce a été de se débarrasser du câble USB et de se connecter sans fil, en supposant que l’écran supporte le protocole Miracast ou que le PC et le smartphone soient sur le même réseau.

Cette capacité sans fil a été introduite pour la première fois dans le Galaxy Note 20 l’année dernière et la connectivité PC sans fil a été ajoutée à la gamme Galaxy S21 cette année. Étant donné son comportement normal, il était prévu que Samsung n’introduise cette fonction DeX que dans les futurs modèles. Plus précisément, le DeX sans fil sur PC peut désormais être utilisé avec un Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, et un Galaxy Z Fold 2.

La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas le cas. La mauvaise nouvelle, c’est que la liste sera encore petite.

Réellement utile ?

XDA Developers signale que la connexion DeX sans fil au PC va se retrouver sur le micrologiciel de la surcouche One UI 3.1. Celui-ci a déjà été déployé sur les séries Galaxy S20 et Galaxy Note 20 en 2020, et sur quelques smartphones Galaxy A et tablettes Galaxy Tab S. Toutefois, cette fonctionnalité est probablement encore réservée aux appareils haut de gamme. Vous pouvez vérifier si votre appareil Galaxy possède déjà la surcouche OneUI 3.1 en vous rendant dans la section » Mise à jour du logiciel » de votre appareil. Si ce n’est pas encore le cas, vous devrez probablement attendre avant d’effectuer une connexion sans fil DeX.

La connexion sans fil au PC rend l’utilisation de DeX encore plus facile, même si certains pourraient se demander si c’est encore utile. La plupart de ces smartphones peuvent également exécuter des applications Android individuelles sur des PC sous Windows comme s’il s’agissait d’applications Windows natives avec l’utilisation de Votre téléphone, grâce au partenariat entre Samsung et Microsoft.