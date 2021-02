Android 12 pourrait se doter d’une barre d’outils de jeu flottante

Nous avons vu une tonne de fonctionnalités intéressantes qui feront leur apparition sur les appareils Android cette année. Avec le première version Developer Preview de Android 12, les développeurs découvrent presque chaque jour du code pour de nouvelles fonctionnalités cachées/non publiées. Récemment, nous avons vu un mode analogue à l’accès facile dans iOS être activé dans Android 12. Maintenant, une barre d’outils de jeu flottante a été découverte dans la dernière version Developer Preview de Android 12.

La barre d’outils de jeu n’est pas encore terminée et n’en est qu’à ses débuts. Kieron Quinn, alias @Quinny899 sur Twitter, membre de XDA Developers, a fait de la rétro-ingénierie pour découvrir le code caché de la fonction « Gaming Dashboard ». Il pourrait arriver dans le cadre du mode de jeu que Google prévoit d’ajouter à Android 12.

Le développeur a pu activer le « Gaming Dashboard » sur son appareil (capture d’écran ci-dessous).

Maintenant, comme vous pouvez le voir sur l’image, il y a deux boutons dans le coin inférieur gauche de l’écran. Il y a un contrôleur et un bouton d’enregistrement. Ce dernier lance simplement une session d’enregistrement de l’écran pour enregistrer le jeu des utilisateurs. Le bouton du contrôleur n’est toutefois pas fonctionnel, pour l’instant, car aucun code utile n’y est lié. Il pourrait vous permettre d’activer le DND, des applications de messagerie ouvertes ou d’autres fonctionnalités analogues intégrées dans d’autres surcouches Android.

Bien que la plupart des smartphones Android disposent déjà d’une fonction d’enregistrement d’écran, le fait d’avoir un bouton flottant pour la même fonction améliorerait considérablement votre expérience de jeu. Ainsi, vous pouvez démarrer une session d’enregistrement d’écran sans avoir à dérouler le panneau des paramètres rapides. Quant au second bouton, il pourrait ouvrir une page de réglages où vous pouvez vérifier la température de votre appareil, ou contrôler les notifications, la luminosité, les sons, et plus encore.

Uniquement pour la gamme Pixel ?

Un autre point qui mérite d’être mentionné est que le code du Gaming Dashboard fait partie du com.google.android.systemui au lieu du com.android.systemui . En termes simples, cela signifie que la Gaming Dashboard pourrait être une fonctionnalité exclusive à la gamme de smartphones Pixel plutôt qu’une fonctionnalité globale d’Android 12.

À part cela, il n’y a pas encore d’autres informations sur cette fonctionnalité. Cependant, à l’avenir, on peut espérer obtenir davantage d’informations grâce au code source des prochaines versions de l’OS. Android 12 pourrait être la plus grande mise à jour de Android depuis des années.