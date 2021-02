Microsoft Inspire 2021 : un événement exclusivement numérique

La conférence Inspire 2021 de Microsoft doit avoir lieu les 14 et 15 juillet, et étant donné que la crise sanitaire mondiale n’est pas encore résolue, la société n’a pas d’autre choix que d’organiser un événement exclusivement numérique pour la deuxième fois consécutive.

L’année dernière, la pandémie a forcé presque toutes les entreprises, et pas seulement celles du secteur de la technologie, à passer d’événements physiques à des versions numériques qui permettent aux gens de regarder les annonces de leurs produits dans le confort et la sécurité de leur propre maison.

Et maintenant, il est assez clair que tout cela est loin d’être terminé, c’est pourquoi Microsoft veut utiliser une approche d’événement numérique également pour sa conférence Ignite 2021.

L’entreprise a confirmé qu’elle ouvrira les inscriptions pour sa conférence Ignite de cette année en juin.

« Microsoft Inspire vous sera présentée sous la forme d’un événement numérique les 14 et 15 juillet 2021. L’inscription sera ouverte en juin 2021 et d’ici là, nous pouvons vous aider à vous engager et à vous connecter avec votre réseau mondial de partenaires tout au long de l’année », a déclaré la société dans une brève note sur son site Web.

Autres événements numériques

Sans aucun doute, la conférence Ignite de Microsoft ne serait pas le seul événement qui s’en tiendrait à une session numérique. La Build de Microsoft est également susceptible de se dérouler en ligne, tout comme son édition 2020.

« Alors que le monde continue de lutter contre la COVID-19, nous nous efforçons de faire notre part en assurant la sécurité de nos employés, en nous efforçant de protéger la santé et le bien-être des communautés dans lesquelles nous opérons, et en fournissant la technologie et les ressources à nos clients pour les aider à faire leur meilleur travail à distance », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans une annonce faite l’année dernière, qui a malheureusement du sens pour 2021 également.

D’autres géants de la technologie s’en tiendront probablement aussi aux événements numériques, alors attendez-vous à des annonces analogues pour Google et Apple.