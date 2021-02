Nothing et Teenage Engineering s’associent pour créer de futurs produits

La société Nothing de Carl Pei a fait une nouvelle annonce concernant son nouveau partenaire, qui est le cabinet de design industriel Teenage Engineering, basé à Stockholm. Pour ceux qui l’ignorent, Teenage Engineering est connue pour son savoir-faire et sa spécialisation dans le design industriel, et elle est surtout connue pour sa gamme de produits audio au design magnifique.

Nothing a également annoncé la nomination de Manu Sharma au poste de vice-président et directeur général de Nothing India. Sharma était auparavant chez Samsung en tant que vice-président et responsable de la stratégie produit.

« Je suis très heureux d’accueillir Teenage Engineering dans la famille Nothing qui ne cesse de s’agrandir. Teenage Engineering fait partie des meilleurs designers avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler. Ensemble, nous avons créé pour le design de nos produits une identité unique et fidèle à la vision de Nothing », a déclaré Pei.

Nothing n’a rien partagé concernant sa gamme de produits, mais ce partenariat avec Teenage Engineering s’inscrit dans la lignée de ce que nous avons entendu plus tôt, à savoir que l’entreprise a mis le pied dans le marché des produits audio. Pei a indiqué qu’il a déjà travaillé avec Teenage Engineering pour créer une feuille de route de produits « qui est unique et fidèle à la vision de Nothing ». Le premier produit de Nothing est une paire d’écouteurs sans fil, dont la sortie est prévue pour cet été.

La société a annoncé que Jesper Kouthoofd, co-fondateur et PDG de Teenage Engineering, dirigera l’équipe de conception de Nothing en tant que « visionnaire derrière le monde du design de Nothing ». Tom Howard, vice-directeur du design chez Teenage Engineering, a été nommé directeur du design chez Nothing.

Une campagne de dons

Dans une nouvelle liée à Nothing, l’entreprise permettra à sa communauté d’investir un total de 1,5 million de dollars grâce à une campagne qui sera lancée le 2 mars 2021. À l’issue de ce cycle de financement communautaire, les investisseurs auront accès à la communauté privée de Nothing, grâce à laquelle ils bénéficieront d’avantages exclusifs et d’un aperçu de l’entreprise.

À partir de là, la société prévoit également d’élire un membre du conseil d’administration communautaire pour représenter et être la voix de la communauté dans les réunions du conseil. De plus amples informations seront communiquées à ce sujet une fois la campagne lancée.