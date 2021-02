MWC 2021 : OPPO fait une démonstration de la technologie de recharge par air sans fil sur le OPPO X 2021

Après Xiaomi et Motorola, le rival chinois OPPO a présenté sa propre technologie de recharge sans fil par air, nommée Wireless Air Charging, au MWC 2021 de Shanghai. L’entreprise a présenté une tonne de nouvelles technologies innovantes, dont un système d’antenne 5G, un système de recharge filaire de 125 W, et bien d’autres encore.

Cependant, le point fort doit être la technologie de recharge sans fil qui permet de recharger des appareils par les airs. Et, vous n’avez besoin ni de fils ni de bornes de recharge sans fil.

Le géant chinois a fait une démonstration de la technologie de recharge sans fil sur son smartphone OPPO X 2021, un autre concept qui fait beaucoup parler de lui, qui comprend un écran enroulable. L’écran passe de 6,7 à 7,4 pouces d’une simple pression sur un bouton pour offrir davantage d’espace aux utilisateurs. Il a été présenté pour la première fois lors de la INNO Day de OPPO au début de l’année dernière.

Pour revenir à la recharge d’air sans fil, elle utilise la technologie de résonance magnétique pour alimenter le OPPO X 2021. L’appareil commence à se charger dès qu’il se trouve à moins de 10 cm du tapis de charge. Cette technologie peut fournir jusqu’à 7,5 watts de puissance de charge par voie aérienne, ce qui est supérieur à la vitesse de charge de 5 watts de Xiaomi.

Vous pouvez voir la technologie de recharge aérienne sans fil de OPPO en action ici :

Recharger son smartphone n’est plus une tâche fastidieuse, grâce à toutes les technologies de recharge ultra-rapides adoptées par les fabricants de smartphones. Ils essaient de rendre le processus de charge aussi pratique que possible. C’est la raison pour laquelle nous sommes passés du chargement filaire au chargement sans fil. Et, l’avenir semble offrir davantage de commodité avec la recharge sans fil par voie aérienne. OPPO, Xiaomi et d’autres vous permettront de recharger votre smartphone sans jamais le brancher — depuis n’importe quel coin de la pièce.

A closer look at Wireless Air Charging

Working on or off axis with the charger, you can charge up and use the smartphone at the same time without being tethered to a charging stand or cable! 🚫 🔌 #MWC21 #OPPOxMWC21 pic.twitter.com/9iiunPBzPs

—OPPO (@oppo) February 23, 2021