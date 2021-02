La refonte de Google Chat s’inspire profondément de Gmail

Google avait annoncé en juillet dernier son intention d’intégrer des outils de base tels que le chat, l’e-mail, les fichiers, les tâches et la vidéo et les synchroniser. Il semblerait que leur nouvelle expérience « maison-travail » pourrait consolider ces applications en une seule fenêtre de navigateur et une application mobile. Cependant, la société maintiendrait également des applications autonomes pour la messagerie et les appels vidéo tandis que Google Chat pourrait se retrouver avec un client Web remanié. Aujourd’hui, des rapports indiquent comment l’ensemble pourrait fonctionner du point de vue de l’utilisateur.

Bien que Google Chat soit désormais disponible pour ceux qui ont un abonnement à Workspace, les comptes personnels ne sont accessibles que sur la base d’une conversation individuelle, lorsqu’ils sont invités à participer à une conversation. L’actuelle interface Web est basée sur un panneau latéral qui regroupe les conversations en Epinglés, Discuter, Salons, Bots.

Mais, je suis sûr que je ne suis pas le seul à penser que Google Chat, le remplaçant de Hangouts, est assez bizarre dans son état actuel. C’est principalement dû à son approche de conversations, qui est inhabituelle pour les amoureux de Hangouts. Bien sûr, il peut être désactivé, mais pas sur les discussions ou les salons existants.

Un rapport publié par 9to5Google suggère que la refonte de Google Chat conserve les éléments essentiels, mais ne montre que les éléments Discussions et Salons, en plus des raccourcis pour Google Meet. Les fils de discussion ont été placés sur le côté droit et les utilisateurs peuvent « quitter le plein écran » depuis le coin supérieur droit. Ce processus offre une petite fenêtre de chat qui ressemble beaucoup à l’interface de Hangouts de l’application Web Gmail.

Ils sont tous placés au bas de l’écran et peuvent être réduits au minimum afin de ne présenter que le nom du contact. Les utilisateurs peuvent à partir de là exécuter un tas de fonctions telles que le téléchargement d’images et l’ajout d’émojis et envoyer une demande Meet.

Un déploiement en cours

Il semble que l’équipe de conception de Google veuille s’assurer que les changements restent en terrain connu pour les utilisateurs de longue date de Gmail. En plus de garantir que l’on puisse ouvrir plusieurs fenêtres de conversation, et avoir une vue unique sur l’écran principal afin qu’il ne soit pas nécessaire de changer d’écran pendant les conversations. La nouvelle interface utilisateur nous permet également de réduire la barre latérale pour n’afficher que les avatars de profil. Cela permet une meilleure utilisation de l’espace disponible, le champ de recherche étant également déplacé vers la barre supérieure.

Cette nouvelle conception est mise en place de manière progressive, bien qu’à ce jour, elle n’apparaisse que sur certains comptes personnels. Cependant, lorsqu’il sera disponible pour tout le monde, je pense qu’il sera plus agréable que l’approche actuelle, en particulier pour ceux qui sont à l’aise avec Hangouts depuis des années et qui utilisent actuellement le chat depuis Gmail. Tout ce que Google peut faire pour unifier l’expérience dans les différents lieux où le service est accessible augmentera son adoption.