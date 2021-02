MWC 2021 : le realme GT 5G teasé avec le Snapdragon 888 et un dos en cuir

realme est prête à dévoiler son premier smartphone phare doté du dernier processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, le realme GT 5G, en Chine le 4 mars. L’entreprise diffuse des informations sur le design, les caméras, la vitesse de charge et bien d’autres choses encore sur les réseaux sociaux.

Et aujourd’hui, elle nous a offert un premier aperçu de la variante spéciale en cuir végétalien (ou de faux cuir, comme beaucoup l’appellent) du realme GT 5G lors du MWC 2021 de Shanghai. Comme vous pouvez le voir sur les images, le realme GT 5G affichera un design « cuir végétalien bicolore » — jaune vif, avec une bande de course noire. L’entreprise a utilisé deux matériaux différents dans deux couleurs différentes (noir et jaune) pour réaliser ce design de dos à l’effet « Bourdon ».

realme se vante également d’avoir mis au point un procédé de moulage en une seule pièce pour le revêtement en cuir et le cadre intérieur. Grâce à ce procédé, le cuir végétalien épouse plus étroitement le panneau arrière. De plus, il offre « une texture plus délicate, un toucher plus doux et un meilleur effet de couleur », selon le communiqué de presse officiel.

Un autre point fort du realme GT 5G, comme le montre l’image ci-dessus, devra être le système de refroidissement VC en acier inoxydable. L’entreprise révèle que vous trouverez à bord une conception en acier inoxydable et cuivre et une chambre VC avancée.

Elle permettra de réduire la température du processeur jusqu’à 15°C.

That’s pretty much everything you need to know about a full-speed Flagship smartphone in 2021. Tell us in the replies below which is the one feature you love the most? #realmeGT #MWC2021 pic.twitter.com/V0p5aAWRaN

—realme (@realmemobiles) February 23, 2021