Le OPPO X 2021 apparaît dans des vidéos de prise en main

Les smartphones pliables ont été les premiers à arriver, et il semble maintenant que les smartphones enroulables pourraient être l’avenir des appareils qui commencent à une taille donnée et se transforment ensuite en une autre. Et, deux nouvelles vidéos de prise en main ont été publiées pour présenter un appareil enroulable, le OPPO X 2021.

En effet, de nouvelles vidéos YouTube ont été mises en ligne, notamment celles de Brandon Le Proktor en France et de AllroundPC en Allemagne, qui nous donnent un aperçu détaillé du fonctionnement du mécanisme d’enroulement pour agrandir la taille de l’écran.

Bien que nous n’en sachions pas beaucoup plus sur le smartphone que ce que nous savions déjà, il est fascinant de voir l’écran s’enrouler et se dérouler en douceur, encore et encore, et les logiciels et le matériel font des ajustements en conséquence lorsque la taille de l’écran change.

En effet, il semble qu’une simple pression sur un bouton ou un glissement de doigt sur le bord de l’appareil suffise à activer le mécanisme d’enroulement, en rétrécissant ou en agrandissant l’écran selon les besoins. Comme l’a expliqué OPPO en novembre dernier, le smartphone utilise un astucieux habillage arrière qui peut se glisser pour s’adapter à la taille de l’écran, qui peut passer de 6,7 à 7,4 pouces selon les besoins.

D’après ces vidéos de prise en main, il semble que la surcouche logicielle ColorOS que OPPO installe sur Android n’ait aucun problème à suivre le rythme, les écrans d’accueil et les fenêtres du navigateur Web s’ajustant aux changements de dimensions sans perdre de temps.

Ils vont surpasser les smartphones pliables ?

Nous savons que d’autres smartphones enroulables sont en préparation, de TCL, LG et très probablement Samsung, et le facteur forme pourrait finir par éclipser les smartphones pliables. En effet, mes écrans enroulables n’ont pas la charnière qui peut potentiellement devenir un point faible pour un appareil.

Malheureusement, on ne sait toujours pas si cet OPPO X 2021 sera un jour mis en vente. Dans les nouvelles vidéos de prise en main, l’appareil semble assez robuste, mais OPPO le qualifie de prototype et n’a pas encore donné d’indications sur ce que nous pourrions acheter un jour.