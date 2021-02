Motorola lance ses moto g10 et moto g30 à partir de 159 euros

La société détenue par Lenovo, Motorola, vient de lancer la commercialisation de deux nouveaux smartphones de sa gamme « G » en Europe, dont la réputation n’est plus à faire. Le moto g10 et le moto g30 ont été lancés aujourd’hui avec des écrans offrant une résolution 720p+, des puces Snapdragon, un bloc caméra composé de 4 capteurs — jusqu’à 64 mégapixels, et d’énormes batteries de 5 000 m Ah sous le capot.

Évidemment, comme toujours avec la gamme moto g, le smartphone arrive à un prix abordable.

moto g30

Le moto g30 est équipé d’un écran LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cet écran dispose d’une encoche en forme de goutte d’eau avec une caméra frontale de 13 mégapixels en haut, et un épais bord en dessous de l’écran. L’écran a une résolution de 1 600 x 720 pixels, ce qui peut être décevant pour les potentiels acheteurs. Motorola devrait au moins proposer un écran 1080p.

Quant à l’arrière, vous disposez d’une quadruple caméra logée dans un bloc rectangulaire et d’un capteur d’empreintes digitales physique logé dans le logo Moto. La quadruple caméra est composée d’un capteur primaire de 64 mégapixels à ouverture f/1,7, ainsi qu’un objectif ultra-large de 8 mégapixels avec un angle de vision de 118 degrés, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Le moto g30 est alimenté par le processeur Snapdragon 662, couplé à une mémoire vive de 6 Go et à un stockage interne de 128 Go (extensible par une carte micro SD). L’appareil fonctionne sous Android 11 avec quelques fonctionnalités et personnalisations moto sur le dessus. Le moto g30 est équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de charge Turbo de 20 W par le port USB Type-C en bas. Vous avez également un bouton Google Assistant dédié sur le côté.

Le moto g30 sera disponible à partir de 199 euros début mars.

moto g10

Le moto g10 est le successeur du moto g9 de l’année dernière et est proposé à partir de 159 euros. Il présente la même conception et les mêmes dimensions que le moto g30. Vous disposez du même écran de 6,5 pouces d’une résolution HD+ (mais verrouillé à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz), d’une quadruple caméra (avec une légère déclinaison) et d’un capteur d’empreintes digitales physique à l’arrière.

Le moto g10 comprend un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/1,7, contrairement au capteur de 64 mégapixels du g30. Le reste des trois capteurs — capteur ultra-large de 8 mégapixels, de capteur macro de 2 mégapixels et de capteur de profondeur de 2 mégapixels — sont les mêmes ici. La caméra frontale passe de 13 mégapixels à 8 mégapixels sur cet appareil.

Sous le capot, le moto g10 est alimenté par le processeur d’entrée de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 460. Il est couplé à 4 Go de RAM et à une capacité de stockage intégrée pouvant atteindre 128 Go (extensible jusqu’à 512 Go par une carte micro SD). L’appareil est également équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh mais avec une charge plus lente de 10 W. Le moto g10 et le moto g30 sont tous deux hydrofuges et ont un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP52.