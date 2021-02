Le drone de course DJI FPV Combo présenté dans une vidéo de déballage

DJI semble avoir quelques problèmes à garder secrets ses nouveaux produits, à tel point que l’on pourrait se demander si ce n’est pas plutôt un stratagème marketing intentionnel. Après tout, c’est une chose d’avoir des photos et des vidéos anonymes sur le Web, et c’en est une autre quand les gens peuvent entrer dans une boutique et acheter le produit avant l’annonce officielle d’un nouveau modèle.

Il semble que le tout premier FPV ou drone First-Person View de DJI ne fasse pas exception à la règle, une vidéo de déballage circulant maintenant un mois avant qu’il prenne officiellement son envol. La seule chose que nous ignorons, c’est la qualité de vol du prochain drone et ses caractéristiques exactes.

Le modèle en question, qui a fait l’objet d’une fuite, ne provient pas cette fois d’une vente accidentelle. L’étiquette « Not For Sale » sur la boîte résume assez bien la situation, mais Dominion Drones affirme qu’il s’agit d’une unité de démonstration entièrement fonctionnelle. Je n’ai pas encore abordé la partie « fonctionnelle », mais le déballage a déjà de quoi aiguiser l’appétit d’éventuels fans de drones.

Le DJI FPV Combo a déjà fait parler de lui par le passé, donc la conception du nouveau drone n’est peut-être plus une surprise. Une seule caméra est placée sur le haut du drone, et non sur le bas, tandis que les caméras placées à l’avant et à l’arrière du drone sont censées éviter les obstacles. La batterie qui tient à l’arrière du drone est beaucoup plus grande que celle que l’on trouve dans la gamme actuelle de drones grand public de DJI, ce qui est normal, car les drones FPV sont essentiellement utilisés dans des courses qui nécessitent de meilleurs temps de vol.

La boîte contient également une batterie portable, mais on ne sait pas très bien où elle se branche.

Des drones très puissants

Les lunettes FPV ressemblent à la première version de DJI, mais la V2 est plus légère et le rembourrage semble plus confortable. Le changement le plus important concerne le contrôleur qui fait partie de la combinaison. Plus proche d’une manette de jeu que d’une boîte, la manette comporte les nouveaux joysticks détachables de DJI qui se cachent à l’intérieur des poignées lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

La vidéo n’indique pas quand le drone de course sera annoncé, mais la rumeur veut que le DJI FPV Combo le soit en mars. Les drones FPV sont des bêtes très différentes des appareils grand public que nous utilisons pour la photographie aérienne. Ils sont généralement plus difficiles à manœuvrer, sont beaucoup plus rapides en l’air et assez sensibles au contrôle — ce qui signifie qu’ils ont besoin d’une certaine expertise pour voler. Ils peuvent également être utilisés pour transporter de lourdes installations de tournage.

On ne sait pas encore si DJI vise les pilotes de drones et les cinéastes professionnels, mais on devrait rapidement le savoir.