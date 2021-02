Microsoft commence à tester la plateforme xCloud sur le Web

Microsoft, comme on le sait, a annoncé son service de streaming de jeux xCloud en 2018 et était accessible à une poignée de testeurs. Il a été officiellement lancé en septembre de l’année dernière et n’est disponible que sur les plateformes mobiles. Cela va bientôt changer. Aujourd’hui, le géant de Redmond aurait commencé à tester son service de jeu sur le cloud, xCloud, sur le Web.

Selon un récent rapport de The Verge, Microsoft a commencé à tester le service xCloud sur les navigateurs Web, et les employés ont commencé à l’utiliser en interne. Cela signifie que l’entreprise prévoit de publier prochainement une preview public de la version Web. Cela permettra aux joueurs Xbox d’accéder, ou même de jouer à des jeux depuis un navigateur Web, et sur des iPhone et iPad — en suivant les traces de Stadia et GeForce Now.

Selon le rapport, le service fonctionnera de la même manière que sur les appareils Android et les tablettes. Il comprend un lanceur avec des recommandations de jeux pour commencer à jouer immédiatement. L’utilisateur peut également reprendre ses titres précédents là où il s’est arrêté, directement sur son navigateur Web. De plus, il aura accès à tous les jeux disponibles sur le Xbox Game Pass Ultimate.

Une fois qu’un utilisateur lance un jeu, celui-ci s’exécute en plein écran sur le navigateur, et pour jouer, il faut connecter un contrôleur compatible. Toutefois, le service est actuellement limité aux navigateurs Web basés sur Chromium, comme Microsoft Edge, et bien sûr, Google Chrome.

Maintenant, le rapport indique que, comme Microsoft utilise toujours les serveurs Xbox One S pour alimenter son service xCloud, le streaming 4K ne sera pas pris en charge sur le Web. Cependant, si le géant du logiciel met à niveau le serveur avec les derniers composants de la Xbox Series X|S, les choses peuvent radicalement changer.

Un lancement au printemps 2021

En 2020, Microsoft a confirmé qu’elle mettrait en place xCloud sur PC et iOS au printemps 2021. Et le rapport de The Verge affirme que le « gros avantage » de cette version Web est que xCloud sera désormais compatible avec le matériel Apple. Et Apple, depuis le lancement de ce service, l’empêche de fonctionner sur ses appareils.

Cependant, grâce à ce service xCloud, qui sera bientôt disponible sur le Web, les propriétaires d’appareils Apple pourront également jouer en déplacement. La guerre des jeux sur le cloud bat actuellement son plein, précisément au moment où les jeux sont le plus susceptibles de s’imposer. Il sera intéressant de voir ce qui se passera une fois que l’été sera arrivé et que les vaccins pour la COVID-19 seront distribués en masse.