Microsoft précise comment elle améliore son navigateur Edge

Microsoft met beaucoup d’efforts à mettre au point Edge, quelle que soit la plateforme. Mais en même temps, l’entreprise veut aussi que tout le monde soit pleinement conscient des améliorations qu’elle a apportées aux nouvelles constructions qu’elle reçoit.

Le géant du logiciel a donc annoncé une nouvelle page « Et ensuite ? » pour les membres du programme Insider, dans le but de faire savoir à tout le monde ce qui arrive au navigateur Edge.

« Il y a environ un an, nous avons réalisé l’une de nos enquêtes trimestrielles et nous avons posé une question sur les changements que vous souhaiteriez voir sur les forums Microsoft Edge Insider. Les deux premières réponses ont été de meilleures notes de mise à jour et une feuille de route des fonctionnalités à venir pour le navigateur. Nous avons travaillé à l’amélioration des notes de mise à jour et nous continuerons à étudier les changements que nous pouvons apporter pour être plus immédiats et plus descriptifs. En ce qui concerne la feuille de route, nous sommes heureux d’annoncer qu’en plus de la feuille de route axée sur l’entreprise, nous avons réorganisé la page “Et ensuite ?” de notre site Web interne », déclare Microsoft.

La page est aussi intuitive que possible et présente les nouvelles fonctionnalités censées arriver sur Microsoft Edge, ainsi que l’état actuel (qui sera mis à jour régulièrement) et la date cible à laquelle elles pourraient être mises en ligne.

« Cette refonte comprend une feuille de route, dans la même veine que la feuille de route pour les entreprises, mais incluant presque toutes les fonctionnalités à venir pour Microsoft Edge. Nous y avons publié la première série d’éléments avant la fin de l’année et nous la mettrons à jour avec chaque version bêta au fur et à mesure de leur sortie. Nous espérons que cette feuille de route vous aidera à vous sentir plus informer sur la façon dont nous faisons évoluer notre navigateur », déclare Microsoft.

Avoir une vision de la roadmap

Il va sans dire que c’est un outil très utile pour tous ceux qui utilisent Microsoft Edge, d’autant plus que le géant du logiciel travaille à l’amélioration du navigateur en fonction des commentaires des utilisateurs.

De cette façon, nous pouvons tous savoir si une fonctionnalité que nous avons demandée est à venir ou non, et surtout, rester au courant de son évolution actuelle.