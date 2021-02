Les AirPods Pro 2 pourraient être lancés très prochainement avec un tout nouveau design

Les Apple AirPods Pro 2 pourraient être annoncés plus tôt que nous le pensions, selon un nouveau rapport de Digitimes. Le rapport cite des sources de l’industrie, qui rapportent que Apple a passé des commandes relatives aux nouveaux AirPods à Winbond Electronics, et qu’ils seront lancés au cours du premier semestre 2021.

Selon Digitimes, Winbond devrait être parmi les fournisseurs de mémoire flash NOR pour la prochaine génération d’AirPods Pro d’Apple « dont le lancement est prévu plus tard dans le premier semestre de cette année ». Avec ce nouveau rapport, tout indique que la date de sortie des AirPods Pro 2, la nouvelle génération des très populaires écouteurs sans fil antibruit AirPods Pro de la société, est prévue pour 2021.

Auparavant, un rapport de Bloomberg (entre autres) affirmait que les AirPods Pro 2 seraient lancés cette année, et pourraient faire l’objet d’une refonte complète de la conception assez spectaculaire, en se débarrassant des tiges qui rendaient les AirPods originaux si instantanément reconnaissables. Plus récemment, le blog japonais MacOtakara, qui a souvent raison dans ses prédictions Apple, a affirmé que les AirPods Pro 2 arriveront en avril 2021 aux côtés de l’iPhone SE 3.

Comme pour toute rumeur, il est important de prendre ces affirmations avec des pincettes. Il n’y a pas si longtemps, un informateur nous a indiqué que les nouveaux écouteurs n’apparaîtraient pas avant la fin de 2021, et il semble y avoir une certaine confusion quant à savoir si Apple mettra à jour les AirPods Pro ou sortirait une version Lite moins chère des écouteurs.

Néanmoins, il est logique qu’Apple publie bientôt les successeurs de ses écouteurs haut de gamme, puisque les AirPods Pro originaux ont été lancés en octobre 2019 — et maintenant que la société a sorti ses premiers écouteurs intra-auriculaires, les AirPods Max, il y a un certain appétit pour plus de technologie audio Apple.

Une simple rumeur

C’est ce qui ressort du flux constant de rumeurs entourant les AirPods Pro 2. Récemment, nous avons entendu dire que les AirPods Pro 2 d’Apple pouvaient être contrôlés en touchant votre visage, en secouant votre tête et même en claquant des dents, selon un brevet déposé par le géant de la technologie.

D’autres fonctionnalités sont également prévues, comme la possibilité de surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang, comme l’Apple Watch 6, les accéléromètres intégrés pour surveiller vos performances en matière d’exercice, et même la possibilité de mettre automatiquement votre musique en pause lorsque les écouteurs détectent des dangers à proximité.

Tout cela s’annonce très excitant !