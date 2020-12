Le casque Apple AirPods Max est officiel, et il vous coûtera 629 €

Apple a officiellement annoncé son premier casque supra-auriculaire, et le AirPods Max promet une suppression active du bruit et un son spatial pour un prix totalement fou. La rumeur veut que le casque ajouté à la gamme d’AirPods utilise le processeur Apple H1 ainsi qu’un design distinctif qui, selon la firme basée à Cupertino, devrait être plus confortable pour une écoute prolongée.

Cela commence par le bandeau. Ce dernier est fait d’un tissu en mesh, qui devrait être plus confortable, plus respirant et qui répartit mieux le poids pour réduire la pression sur la tête, selon Apple.

Le bandeau lui-même est en acier inoxydable et comporte des bras télescopiques pour les écouteurs. Ils se rejoignent grâce à un nouveau mécanisme qui permet à chaque écouteur de tourner et de pivoter indépendamment. D’autres nouveaux matériaux sont également utilisés sur les écouteurs eux-mêmes, avec ce que Apple appelle de la « mousse à mémoire de forme » pour une meilleure étanchéité.

De manière inattendue, le AirPods Max emprunte à l’Apple Watch pour leurs commandes au casque. Il y a une couronne numérique sur un côté, qui peut être utilisée pour régler le volume, jouer ou mettre en pause la musique, répondre et mettre fin à des appels téléphoniques, sauter des pistes et déclencher Siri. Un bouton de contrôle du bruit situé à côté permet de passer du mode d’annulation active du bruit au mode de transparence.

La magie opère à l’intérieur

Bien entendu, c’est à l’intérieur que tout se passe. Là, les AirPods Max sont équipés d’un driver dynamique de 40 mm de conception Apple, avec un moteur à double aimant annulaire en néodyme qui, selon la société, devrait maintenir la distorsion harmonique totale à moins de 1 % sur toute la plage audible, même lorsque le casque est réglé au volume maximum.

Chaque écouteur est équipé d’une puce Apple H1, avec un nouveau système de calcul audio qui fonctionne sur 10 noyaux audio dans chaque puce. Cela permet d’alimenter l’égaliseur adaptatif — qui ajuste automatiquement le profil audio en fonction de la taille du casque en mesurant le son qui parvient aux oreilles — et le système d’annulation active du bruit. Trois microphones extérieurs et un microphone intérieur sont placés sur chaque écouteur.

Comme pour les AirPods Pro, vous pouvez passer en mode « Transparence » qui laisse filtrer les bruits extérieurs pour vous permettre d’interagir naturellement avec le monde qui vous entoure. Les capteurs optiques et de position mettent automatiquement la musique en pause lorsque vous retirez le AirPods Max, tandis que la formation de faisceau est utilisée pour les appels vocaux et les interactions Siri.

L’audio spatial

L’audio spatial, quant à elle, s’appuie sur le suivi dynamique de la tête pour positionner virtuellement la musique dans l’espace 3D. Il fonctionne avec les contenus enregistrés en 5,1, 7.1 et Dolby Atmos, et utilise le gyroscope et l’accéléromètre du AirPods Max et de l’iPhone ou de l’iPad. De cette façon, lorsque vous bougez la tête, le champ sonore reste en place.

Avec le processeur H1, il y a le partage audio et le basculement rapide d’un appareil à l’autre, plus jusqu’à 20 heures d’autonomie de batterie avec l’ANC et l’audio spatial activés. Le casque est livré avec un boîtier intelligent qui le met en mode ultra-basse consommation pour préserver l’autonomie de la batterie.

Et puis il y a le prix. Personne ne s’attendait à ce que le casque haut de gamme d’Apple soit bon marché, mais à 629 euros, il est bien au-dessus de la concurrence. Apple a annoncé qu’il livrera le casque à partir du 15 décembre, et qu’il est possible de le commander dès aujourd’hui.