Voici les spécifications du futur casque de réalité augmentée de Magic Leap

Bien que les systèmes de réalité virtuelle comme l’Oculus de Facebook et le HTC Vive sont toutes les deux sous le feu des projecteurs, elles sont souvent orientées vers le divertissement, mais très peu dans le domaine de la productivité.

En revanche, la réalité augmentée, du moins celles qui impliquent des casques autonomes, est souvent commercialisée et perçue comme quelque chose de plus sérieux, ce qui explique probablement pourquoi la plupart de ces produits ne sont disponibles que pour les clients en entreprise. Le Magic Leap est l’un de ces produits et son modèle de nouvelle génération a fait l’objet de quelques améliorations plutôt modestes.

Depuis près de dix ans, Magic Leap tease sa plateforme de réalité augmentée et son matériel, étant l’un des premiers à essayer de se frayer une place sur le marché de la réalité augmentée. Mais alors que d’autres, comme Microsoft, ont réussi à lancer leur propre HoloLens sur ce marché, ce n’est qu’en 2018 qu’ils ont finalement lancé le casque Magic Leap One. Même à cette époque, la société et ses produits étaient encore sujets à controverse et elle a finalement décidé de s’adresser exclusivement aux entreprises.

Aujourd’hui, la PDG de Magic Leap, Peggy Johnson, divulgue un petit nombre de faits concernant la deuxième version du casque de réalité augmentée.

Lors d’un événement organisé dans le cadre de la Future Investment Initiative, Peggy Johnson a décrit le casque de deuxième génération comme étant « 50 % plus petit, 20 % plus léger, avec un champ de vision 100 % plus grand ». Ce sont des déclarations assez banales, mais Road to VR a heureusement fait une analyse de ce qu’elles signifient.

Un lancement au 4e trimestre 2021

Le poids est le plus facile à déterminer, puisque le premier casque Magic Leap AR pesait 316 g, ce qui fait que la deuxième génération pèse près de 250 g. Cependant, le champ de vision est délicat, car il peut signifier n’importe lequel des rapports d’aspect utilisés pour mesurer cette spécification. Selon la théorie du site, cela signifie seulement que la surface sera deux fois plus grande, ne donnant qu’un champ de vision horizontal de 55 degrés par rapport aux 50 degrés du modèle actuel.

Ce ne sont pas vraiment des progrès importants, et cela pourrait donner l’image d’une entreprise qui ne tient pas ses promesses. Le deuxième casque de réalité augmentée Magic Leap devrait arriver au cours du quatrième trimestre de l’année et, étant donné qu’il y en a très peu, les clients qui ont investi dans la réalité augmentée n’auront peut-être pas d’autre choix que de l’adopter.