Samsung abandonnera la gamme Galaxy Note l’année prochaine

Samsung serait prêt à mettre fin à sa série Galaxy Note l’année prochaine, suite à une forte baisse de la demande de smartphones haut de gamme dans le sillage de la pandémie COVID-19. Alors que les rumeurs à cet effet ont fait le tour ces derniers mois, Reuters cite maintenant trois sources différentes pour confirmer que Samsung ne prévoit pas de publier une série appelée Galaxy Note 21 l’année prochaine.

La société concentrerait plutôt ses efforts sur le Galaxy S21 Ultra, qui devrait devenir le modèle phare de la gamme de phablettes de la société. Dans le cadre de ce plan, Samsung chercherait également à intégrer la prise en charge de son stylet S Pen dans la série Galaxy S, qui est maintenant susceptible de devenir le seul modèle phare de la gamme de smartphones de la société, à côté de ses modèles de smartphones pliables de nouvelle génération.

En ce qui concerne les smartphones pliables, le futur Galaxy Z Fold 3 serait également compatible avec le stylet S Pen, dans le cadre des efforts de Samsung pour assurer la parité des fonctionnalités entre ses gammes phares.

Samsung a refusé de faire une déclaration à Reuters sur ses plans concernant le Galaxy Note 21, il sera donc intéressant de voir si nous pouvons obtenir une confirmation officielle de la supposée annulation dans les prochains jours.

Néanmoins, le rapport de Reuters est également conforme aux rapports suivis cette semaine par la Corée du Sud sur le sujet. Il devrait mettre en évidence l’impact de la pandémie de coronavirus sur la baisse de la demande de smartphones phares de Samsung, ainsi que d’autres défis opérationnels et de conception auxquels est confrontée la gamme Galaxy Note. La rumeur veut donc que Samsung envisage de déplacer l’attention de ses ressources de développement et de production vers sa prochaine gamme de smartphones pliables.

Des ventes en berne

Entre-temps, l’analyste de Counterpoint Research, Tom Kang, a noté que les ventes de la série Galaxy Note devraient chuter d’environ 20 % à 8 millions d’unités cette année, tandis que les ventes de la série S devraient chuter de 5 millions à moins de 30 millions d’unités en 2020. « La demande de produits haut de gamme a diminué cette année et beaucoup de gens ne recherchent pas de nouveaux produits », a-t-il affirmé tout en offrant un aperçu du raisonnement possible de Samsung pour l’abandon de sa gamme de phablettes tant appréciée.

Lors de son lancement, la gamme Galaxy Note de Samsung a été conçue comme une série de phablettes et de smartphones Android haut de gamme principalement orientée vers ceux ayant besoin d’un stylet, dans la mesure où tous les modèles Galaxy Note sont équipés d’un stylet et avaient incorporé un numériseur Wacom sensible à la pression et un écran généralement plus grand. Les modèles Galaxy Note possèdent également des fonctionnalités logicielles orientées vers le stylet et leurs grands écrans, comme des applications de prise de notes et de scrapbooking numérique, et des capacités d’écran partagé pour le multitâche. La gamme Note est le modèle phare des smartphones Samsung, positionné au-dessus de la gamme Samsung Galaxy S.

2021 devrait être un changement de cap pour Samsung.